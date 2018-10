Plavecká hala vyjde na 219 milionů, v listopadu se má začít stavět

Louny - Financování větší části nového plaveckého svatostánku v Lounech má zajistit úvěr. Ve hře je i možnost získání dotace.

Čtvrt miliardy korun bude stát výstavba nové plavecké haly v Lounech. Je to víc, než se čekalo. Město si pravděpodobně na její stavbu vezme úvěr, zatím na ni má připravenou třetinu peněz.

Výběrové řízení vyhrála společnost Metrostav s cenou 219 milionů korun bez DPH. „Nabídková cena je vyšší oproti předpokládané ceně podle projektu o dvanáct procent. Na trhu stavebních prací se aktuálně běžně dosahuje v rámci veřejných zakázek oproti rozpočtu navýšení ceny o 10 až 20 procent,“ sdělila vedoucí odboru správy majetku lounské radnice Blanka Sunkovská.

Pokud nikdo nepodá proti výběrovému řízení námitku, začne se stavět začátkem listopadu. Plavecká hala s bazénem, řadou vodních atrakcí, saunami a vířivkou má být hotová v dubnu 2020. Vyroste na místě té původní, kterou nechalo město kvůli špatnému stavu na konci léta 2016 zavřít a loni na jaře zbourat.

Tak bourali starou plaveckou halu:

Výstavba haly bude historicky nejdražší investicí města. „Máme na ni připraveno v účelovém fondu pro financování haly 73 milionů korun. To pokryje začátek výstavby. O tom, kde vzít další peníze, rozhodne nově zvolené zastupitelstvo v říjnových volbách,“ sdělil radní a předseda finančního výboru lounského zastupitelstva Michal Kučera.

Dosud bez dluhů

Město by sice teoreticky mohlo celou halu zaplatit ze svého, na jiné investice a opravy by mu ale na několik dalších let nezbyly žádné peníze. Proto si zřejmě vezme úvěr. Dosud si město žádný nebralo a žádné dluhy nemá.

Budou se zároveň hledat možnosti, jak ušetřit. Jednou z nich je, že bazén bude provozovat městská organizace, která je plátcem DPH. Město by pak mohlo požadovat vratku daně z přidané hodnoty za výstavbu haly. Jinak by hala vyšla na dalších zhruba 40 milionů korun.

Výstavba se připravovala v rámci celého politického spektra v lounském zastupitelstvu, souhlasí s ní například i opoziční hnutí ANO. „S výstavbou haly souhlasíme. Máme jen problém s tím, že se nenašly žádné jiné zdroje, ze kterých by se financovala,“ sdělil zastupitel Milan Rychtařík.

Podle starosty Radovana Šabaty (USZ) město možné dotační tituly hledalo, žádný se ale neobjevil. „Teď v říjnu by ministerstvo školství mělo vypsat dotační titul právě na výstavbu sportovišť a plaveckých hal. Ještě neznáme podmínky, ale pokud to bude možné, určitě se dotaci ještě pokusíme získat,“ řekl.

Nově zvolené zastupitelstvo bude o financování haly rozhodovat v době, kdy už by se měla stavět. Komunální volby by tak neměly do výstavby promluvit. To se stalo například v sousedním Žatci v případě rekonstrukce koupaliště. Nové vedení města vzešlé z voleb v roce 2010 ve snaze uspořit cenu nechalo projekt výrazně upravit. K největším změnám patřila jiná podoba a velikost bazénů.