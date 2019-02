Louny - Velké investice a novinky na poslední sezonu v naší režii už neplánujeme, ale komfort pro veřejnost chceme udržet co nejvyšší, říká Václav Mareš z Technické správy města Loun.

Kluci z deváté třídy při sportovní výuce ve středu v lounském bazénu | Foto: Deník/Libor Želinský

Se začátkem podzimu zahájil svou další sezonu oblíbený sportovní areál v Lounech - Městská plavecká hala, která kromě plavání v bazénu, vířivky a jiného sportování ve vodě nabízí i posilovnu, saunu, solária, masáže. Zájem návštěvníků je největší tradičně v době vrcholící zimy, zhruba od prosince do února, zejména pak výrazně stoupá od volných dní při svátcích v závěru roku. „V zimních měsících chodí i stovky lidí za den. Měsíční tržby dosahují kolem 300 tisíc korun. Jarní měsíce, květen a červen, a také ještě září, začátek podzimu, jsou z hlediska návštěvnosti slabší," uvedl na dotaz Deníku Václav Mareš, vedoucí plavecké haly.

Nynější sezona bude přitom poslední, v níž bude plavecká hala provozována Technickou správou města Loun. Od 1. června převezme celý areál nově založená organizace Správa sportovních zařízení, o jejímž vzniku rozhodlo zastupitelstvo města. Tato organizace bude časem řídit a spravovat všechna velká sportoviště v Lounech, mj. zimní stadion, plaveckou halu, sportovní halu, ale i letní koupaliště. Přebírá je postupně podle harmonogramu. (další informace najdete zde)

„Žádné nové velké investice a zavádění novinek v plavecké hale tedy nyní v poslední sezoně z naší strany už nechystáme. Snažíme se ale samozřejmě udržet co nejvyšší komfort a co nejkvalitnější služby pro veřejnost. Větší investice a další rekonstrukci, kterou město výhledově plánuje, bude pak už v dalších letech řešit nová provozující organizace, které celý areál na jaře předáme," upřesnil Václav Mareš. Ten je zaměstnancem Technické správy města Loun. Jako vedoucí plavecké haly působí tři roky. V letní sezoně, kdy má bazén přestávku, je zase vedoucím areálu koupaliště, a to už sedm let.

Otevřeno je každý den

Sportovní komplex plavecké haly v Lounech je otevřen denně, ve všední dny vždy do 21 hodin a o víkendech do 20 hodin. Bazén slouží dopoledne dětem ze škol ke sportovní výuce, odpoledne pak kterémukoli zájemci o plavání. Posilovna i další služby mají stejnou provozní dobu. V objektu je kromě sportovních a wellness služeb k dispozici i občerstvení - restaurace ve stylu pizzerie.

Plavecká hala je stará více než třicet let, vybudována byla v roce 1983. Modernizace vnitřního vybavení včetně například zavedení vířivky proběhla v roce 2012. Město tehdy rozhodlo, že bazén převezme do své správy od předchozího provozovatele, soukromého podnikatele, a bude ho obhospodařovat stejně jako koupaliště prostřednictvím Technické správy města.

Nyní město jako vlastník areálu uvažuje ještě o další velké rekonstrukci plavecké haly, během níž by se objekt mj. stavebně rozšířil zhruba o šest metrů. Připraveny jsou plány na rozsáhlou modernizaci, avšak náklady se odhadují na 60 až 70 milionů korun. To je samozřejmě pro radnici velká investice, a tak o věci ještě není rozhodnuto a zastupitelé ji budou určitě ještě několikrát posuzovat.

Mladí muži při cvičení v posilovně v plavecké hale v Lounech.