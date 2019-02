Louny - Vedení města chce znát detailnější čísla k provozním nákladům i financování výstavby nového sportoviště.

Hlavní bazén plavecké haly v Lounech | Foto: Deník/Zdeněk Plachý

Dvě schůzky, které měly rozhodnout o budoucím osudu městské plavecké haly v Lounech, proběhly v minulých dnech. Zda bude objekt nákladně rekonstruován nebo se strhne a postaví zbrusu nový, zatím ale jasné není.

Plavecká hala z roku 1983 je ve velmi špatném technickém stavu. Ten se navíc podle nejnovějších statických posudků v posledních měsících ještě zásadně zhoršil. Louny tak zvažují, zda celý objekt kompletně strhnout a na jeho místě vybudovat úplně nové sportoviště s bazény, nebo ten nynější opravit.

Dvě možnosti

Z veřejného projednávání za účasti projektantů v minulém týdnu vyplynulo, že rozdíl v nákladech by mohl být zhruba 34 milionů korun. Varianta, která počítá s rekonstrukcí haly a přístavbou tobogánové věže a prostor pro wellness a relaxační aktivity, by mohla přijít na asi 136 milionů korun včetně daně. Druhá možnost, tedy kompletní demolice objektu a postavení nového, se odhaduje na 169 milionů korun včetně daně z přidané hodnoty.

Cestu, kterou se Louny vydají, měla naznačit v pondělí 18. července schůzka vedení města, respektive zástupců politických stran. „Závěr je, že pro takto zásadní rozhodnutí máme málo podkladů. Potřebujeme zjistit, jak by se jedna či druhá varianta dala financovat, jak moc by případný úvěr zasáhl do chodu města. A také, jaké provozní náklady by u obou případů byly," uvedl Radovan Šabata, starosta Loun. „Informace bychom měli mít k dispozici během srpna, takže snad by se věcí mohli zabývat zastupitelé na záříjovém zasedání," dodal.

R. Šabata se obává „překvapení", která by se mohla při rekonstrukci současné haly objevit. Ta má totiž, kromě dalšího, problémy hlavně se střešní konstrukcí. „Nerad bych se dočkal toho, že při volbě rekonstrukce se kvůli vícepracím na problémech, o kterých teď nikdo neví, celková suma stejně vyšplhá na 150 milionů korun. Navíc teď jít do opravy celé střechy a pak do přestavby se mi nezdá rozumné," vysvětlil.

Špatný stav potvrdil další posudek

Právě střecha, respektive její špatná statika, je jedním z hlavních problémů lounské plavecké haly. Kromě toho se musí řešit vážná koroze a protékání bazénu. „V některých prostorech jsou kbelíky, do kterých se chytá voda," řekl již dříve Jan Čermák, místostarosta měs­ta.

K vážnému zhoršení stavu objektu přitom údajně došlo velmi rychle – v průběhu 15 měsíců, které dělily dva odborné statické posudky. „Nyní máme k dispozici i další posudek od projektantů, kteří nám „malují" rekonstrukci haly. Ten bohužel potvrzuje závěry toho předchozího, že se stav velmi zhoršil," dodal R. Šabata.

Důležitou otázkou, na kterou je třeba odpovědět, je samozřejmě způsob financování celé akce. Evropské dotace na tyto účely už nejsou k dispozici, podle starosty by ale mohly pomoci národní dotační programy. „Musíme si říci, jestli bazén v Lounech chceme nebo ne. Osobně si myslím, že bychom ho chtít měli," uzavřel Radovan Šabata.

V každém případě se už po létě plavecká hala pro veřejnost neotevře. Radnice také slíbila, že pokud by padlo rozhodnutí o demolici, budou mít zájemci opět možnost si celý objekt projít a sami se přesvědčit, v jakém je stavu.