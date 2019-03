Smutná píseň Erica Claptona Slzy v nebi, inspirovaná smrtí jeho syna, zahájila v Lounech vzpomínku na utýraného tříletého Marečka. Ve znamení smutku, myšlenek na mrtvého chlapečka, ale také naléhání, aby lidé nebyli lhostejní k násilí na dětech, se pak nesla celá pietní akce, které se účastnily stovky lidí. Kromě Loun se pochod proti týrání dětí konal i v několika dalších městech.

„Nebojte se, když máte podezření na týrání dětí, upozornit na něj. Aby už nedocházelo k podobným případům, jako nyní v Lounech. Mějte oči otevřené, nezavírejte je před násilím,“ nabádala účastníky pietního pochodu jedna z pořadatelek Lucie Veselá.

V Lounech se na Mírovém náměstí více než dvě stovky lidí sešly v sobotu odpoledne. Desítky jich také podepsaly petici za zvýšení trestů za týrání dětí. „Je to strašná tragédie. Přitom o tom prý někteří lidé v okolí věděli a nic neřekli. Smrti toho chlapečka se dalo možná zabránit. Hrůza, musel si strašně vytrpět. Lidé by si měli uvědomit, že by v takových případech neměli být neteční. Jsem tady, abych podpořila boj proti týrání dětí,“ řekla účastnice pochodu v Lounech Magdalena Kubátová.

Po melodii od Erica Claptona zazněly na centrálním náměstí proslovy. „Chceme bojovat za přísnější tresty pro pachatele násilí na dětech, za práva dětí. Chceme, aby lidé byli všímavější,“ zaznělo z úst Lucie Veselé. Poté se lidé vydali Husovou ulicí až k domu, kde Mareček žil. Tam potom účastníci pochodu na závěr položili květiny, plyšové hračky a zapálili svíčky.

Podpisy pod petici za vyšší tresty za násilí na dětech sbírali pořadatelé také na dalších akcích po celé republice, pochody probíhaly také v Praze, Ostravě, Uherském Hradišti, Českých Budějovicích, či v Libochovicích.

Všude se vzpomínalo na Marečka z Loun. Ten zemřel letos v polovině února poté, co ho měl utýrat jeho otčím Josef K. "Na základě předběžných výsledků soudní pitvy a vyhodnocení dosavadního vyšetřování byl dvacetiletý muž z Loun obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy," uvedla k případu policejní mluvčí Alena Bartošová. Muž bydlel v bytovém domě nedaleko ubytovny Oharka společně s devatenáctiletou matkou tříletého dítěte, ta policií obviněna nebyla. K fyzickému týrání chlapce mělo podle různých svědků docházet už delší dobu, nikdo ale podezření údajně neoznámil.