Černčice - Akce má nejdelší tradici v regionu. Oslaví už 40. výročí.

Odbor Klubu českých turistů TJ lokomotiva Louny, Obec Černčice a TJ Sokol Černčice připravily na sobotu 5. dubna turistický pochod s názvem 166 000 stop krajem Lučanů. Jde o turistickou akci s nejdelší tradicí v okrese Louny, koná se jubilejní 40. ročník. Start i cíl je stejně jako loni v Černčicích u Loun u tamní sokolovny.

Pořadatelé kromě pěších připravili také trasy pro cyklisty. V sobotu má být hezké počasí, čeká se účast několika stovek turistů a cyklistů. Loni dorazilo na tuto akci na dvě stě účastníků. „V sobotu má být hezké počasí, tak snad přijde lidí víc. Na Předjaří v Poohří ve Slavětíně počátkem března bylo hezky a přišlo 340 lidí. Loni, kdy tak příznivé počasí nebylo, to bylo jen dvě stě. Tak doufáme, že v sobotu přijde na 166 000 stop krajem Lučanů víc lidí než loni," sdělil Tomáš Chaloupek z lounského Klubu českých turistů.

Trasa pochodu 166 000 stop krajem Lučanů, start i cíl, se pravidelně mění. Chodilo se z Loun, Postoloprt a dalších míst, nyní se vyráží podruhé z Černčic. „Ty doby, kdy chodilo přes tisíc lidí, jsou pryč. Když přijde tři sta lidí, považujeme to za úspěch. Padesátikilometrovou trasu, na kterou vyráželo 50 až 60 lidí, už ani nevypisujeme. Nikdo by ji nešel, možná jeden člověk," uvedl Tomáš Chaloupek. „Na druhou stranu, když chodí méně lidí, je to takové v poklidu, lidé nejdou v zástupu a více si tak mohou užít přírodu," dodal dlouholetý turista.