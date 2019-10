Počty dětí v lounských mateřských školách v posledních letech pomalu klesají. V tomto školním roce je navštěvuje 728 ratolestí. Zastavil se tak nárůst předešlých let, kdy lounské školky zaznamenaly zvýšený zájem ze strany rodičů.

Děti. Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

Ten vyvrcholil ve školních ročnících 2014/2015 a 2015/2016, kdy do mateřinek v Lounech shodně chodilo 744 dětí. Klesá také počet prvňáků v Lounech. V ročníku 2016/2017 poprvé přišlo do školy 367 dětí, přesně o sto víc než letos v září. S tím souvisí pokles počtu prvních tříd na pěti lounských základních školách, a to ze 16 na 12. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila lounská radnice. Podobný pohyb v počtech dětí ve školních zařízeních proběhl po celé ČR.