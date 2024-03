/VIZUALIZACE, VIDEO/ Na třech místech ve středních Čechách se v současné době staví dálnice Praha – Karlovy Vary. Letos na jaře se k těmto 21 kilometrům rozestaví dalších 12 kilometrů D6 na jihu Ústeckého kraje mezi jesenickou křižovatkou a Lubencem, příští rok chce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájit stavbu úseků na Karlovarsku.

Dálnice D6 na konci u Bošova. | Video: Deník/Petr Kinšt

Jako první ze čtyř zřejmě přijde na řadu osm kilometrů mezi Bošovem na hranici Ústeckého a Karlovarského kraje a Knínicemi. Proběhl tam zjišťovací archeologický průzkum, na základě výsledků, našly se pozůstatky osídlení z doby pozdního středověku nebo raného novověku, se chystá plošný. ČEZ připravuje přeložku sítí, ŘSD dokončuje výkupy pozemků. Letos chce získat stavební povolení a vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele a na přelomu let 2024 a 2025 začít stavět. S uvedením do provozu této části D6 počítá v roce 2028, předpokládaná cena stavby jsou čtyři miliardy korun. V místě nynější benzínové pumpy u Verušiček vyroste oboustranná odpočívka, nabídne ve směrech na Prahu a Karlovy Vary dohromady 80 míst pro osobní a 100 pro nákladní vozidla.

Celá dálnice mezi Prahou a Karlovými Vary má být hotová za čtyři až pět let. ŘSD ji chce celou rozestavět do dvou let.