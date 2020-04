Pro individuální rozjímání či modlitby bude v dubnu otevřený podbořanský kostel Božího Spasitele.

Ilustrační foto. | Foto: Ludmila Orvošová

Přístupný bude od pondělí do čtvrtka a v neděli, vždy od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin. „Vstup do kostela bude umožněn dle vládního karanténního nařízení maximálně dvěma osobám najednou v roušce a v náležitém odstupu minimálně dva metry nebo jedné rodině. Kostel bude průběžně dezinfikován,“ informovali zástupci církve.