Do Podbořan dorazilo o víkendu Betlémské světlo. Vlakem ho přivezli skauti na nádraží, kdo chtěl, mohl si jej připálit rovnou tam.

Do Podbořan dorazilo Betlémské světlo vlakem. | Foto: Laurencia Helásková

Betlémské světlo je plamínek zapalovaný každoročně před Vánoci v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus, a rozvážený skauty do celého světa. Betlémské světlo si budou moci zájemci připálit až do Štědrého dne, přímo 24. prosince si pro něj budou moci lidé přijít do Kostela Božího Spasitele. Otevřen bude od 14 do 16 hodin, k vidění tam bude i betlém.