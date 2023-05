/VIDEO/ Město Podbořany připravuje dvojici velkých investic, jejichž hodnota podle projektových dokumentací přesáhne dohromady 50 milionů korun. Jde o výstavbu technické a dopravní infrastruktury pro rodinné domy v lokalitě Malá Osada u koupaliště za 34 milionů korun a rekonstrukci školní kuchyně za 23 milionů.

U podbořanského koupaliště v minulých letech vyrostla řada nových rodinných domů, další tam ještě přibydou. | Video: Deník/Petr Kinšt

V současné době běží na obě investice výběrová řízení na zhotovitele, radnice chce stavební práce spustit během následujících měsíců.

V případě školní kuchyně v Husově ulici by proměna měla proběhnout během letních prázdnin. „Byli bychom rádi, kdyby se to stihlo. Pokud ne, máme pro žáky obou základních škol připravené alternativní stravování v jídelně učiliště,“ sdělil podbořanský starosta Radek Reindl. Zařízení kuchyně ze sedmdesátých let je nevyhovující, v plánu jsou stavební úpravy včetně výměny sítí a zařízení.

V případě zasíťování parcel v Malé Osadě Podbořany získaly dotaci, která pokryje 80 procent předpokládaných nákladů. V místě vyroste 20 rodinných domů, radnice prodávala pozemky v dražbě. „V lokalitě tak vznikne nová celistvá obytná zóna,“ sdělil starosta.