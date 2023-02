V roce 2000 Zemanova vláda slíbila, že za deset let bude dálnice D6 Praha – Karlovy Vary hotová. Pak se naopak řešilo, zda je vůbec potřeba. Výsledkem nenaplněných slibů a debat je, že stále chybí dostavět přes 60 kilometrů ve třech krajích. V poslední době ale výstavba karlovarské dálnice nabrala rychlé tempo. „Cílem je, abychom do konce roku 2025 všechny úseky začali stavět a dálnice byla v roce 2027 nebo 2028 hotová,“ uvedl v rozhovoru pro Deník generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Zdroj: DeníkD6 jste loni začali stavět u Krupé na Rakovnicku, před pár dny jste zahájili navazující úsek u Hořesedel, v březnu přijde na řadu obchvat Hořoviček. Nás zajímá úsek v Ústeckém kraji - kdy zahájíte stavbu trasy Petrohrad – Lubenec?

U tohoto úseku vypíšeme v průběhu dubna výběrové řízení na zhotovitele. Na obě jeho části máme pravomocné stavební povolení, ale potřebujeme ještě dokončit poměrně ve velkém rozsahu majetkoprávní přípravu. Předpokládám, že se nám to během letoška ve většině případů podaří, abychom mohli stavbu na konci letošního roku zahájit. Tedy pokud budeme mít zhotovitele.

Kousek od Loun vyrůstá velký most. Bude součástí dálnice na Prahu

Myslíte, že se vám povede výběrové řízení za osm měsíců dokončit? Přece jenom jde o 12 kilometrů dlouhý úsek, náklady očekáváte 4,5 miliardy korun. V případě Hořesedel nebo Hořoviček, což jsou menší stavby, trvala výběrová řízení rok.Je fakt, že na posledních stavbách jsme se potýkali s velkým množstvím doplňujících dotazů, výběrová řízení se protahují a trvají opravdu zhruba rok. Nyní ale soutěžíme úsek na dálnici D35 Janov – Opatovec, který je podobné délky a ceny jako Petrohrad – Lubenec. V říjnu jsme vyhlásili výběrové řízení, teď začneme posuzovat nabídky. U této stavby to tedy není rok, ale i s procesem výběru šest, sedm měsíců. Šance, že úsek D6 Petrohrad – Lubenec začneme ještě letos, existuje, ale neslibuji to. Pro nás je důležité, abychom na přelomu let 2023 a 2024 udělali zimní práce, jako jsou skrývky ornice a kácení zeleně, aby se stavba na začátku sezony příštího roku naplno rozjela a za tři roky byla hotová.

Jaký je současný stav

dálnice D6?

Vyrůstá úsek ve středních Čechách u Krupé, Hořesedel, za pár týdnů se začne u Hořoviček. D6 se tak za dva roky potáhne krajinou od Prahy na hranici Ústeckého kraje. Na jeho jihu, na Podbořansku, se za pár měsíců začne stavět dalších 12 kilometrů, v roce 2024 chce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) spustit výstavbu na Karlovarsku.

Rozestavěné úseky na Rakovnicku a část v Ústeckém kraji přivedou dálnici od Prahy k Lubenci, kde je v provozu 9 kilometrů do Bošova. Kdy se bude pokračovat dál směrem na Karlovy Vary?

Nejdál s přípravou jsme u navazujícího úseku Bošov – Knínice, tam bychom chtěli na konci letošního roku zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby. Věřím, že v roce 2024 jsme schopní zahájit stavbu, bude to první úsek, který se v Karlovarském kraji začne. U zbylých tří je těžké v tuto chvíli predikovat zahájení stavby, ale příprava pokračuje u všech. U dvou, kde máme územní rozhodnutí, vykupujeme pozemky, u jednoho o něj ještě žádáme. Cílem je, abychom do konce roku 2025 všechny čtyři úseky v celkové délce 30 kilometrů na Karlovarsku začali stavět a dálnice byla v roce 2027 nebo 2028 hotová.

Doktořina, rodina, nohejbal. Od rána do večera je co dělat, směje se Ondřej Vít

Který úsek územní rozhodnutí ještě nemá?Je to část mezi Knínicemi a Olšovými Vraty. Prakticky celý loňský rok jsme tam řešili s památkáři ochranu Andělské Hory, nakonec jsme se dohodli, ale museli jsme dopracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí. O to jsme teď požádali. Jakmile ho získáme, věřím, že proti tomu nebude žádný odpor a bude to v prvním pololetí letošního roku, uvolní nám to cestu k tomu, abychom mohli začít vykupovat pozemky. U této stavby už máme zpracovanou dokumentaci ke stavebnímu povolením, snažíme se přípravu maximálně urychlit, aby byla do dvou let připravena k realizaci.

Stavba D6 má z pohledu stavbařů to štěstí, že není proti ní žádný velký a soustavný odpor jako u jiných českých dálnic. Třeba D3 na jih Čech nebo D49 kolem Zlína na Slovensko. Cítíte to také tak?

To je pravda, stavební povolení získáváme u D6 celkem hladce, bez zásadního odporu, věřím, že to tak zůstane i u zbylých úseků na Karlovarsku. Největší trable tak jsou s výkupy pozemků, jejich nájmy a věcnými břemeny, což spolu s vyvlastňovacími procesy přípravu časově prodlužuje. Třeba u úseku u Hořesedel, který jsme začali stavět, ne vše už máme po majetkoprávní stránce dořešeno. Ten proces probíhá i v průběhu stavby.

Policie rozplétá kolaps karlovarské dálnice. Počet zraněných se stále upřesňuje

Musím se samozřejmě zeptat na peníze. Bude je ŘSD mít na celou dálnici D6?V současné době můžeme na stavby typu dálnice D6 čerpat z operačního programu Doprava 3. V České republice je ale velká rozestavěnost dálnic a další se připravují, takže na všechny peníze z Evropské unie určitě stačit nebudou. Věřím, že úseky D6 ve středních Čechách a Ústeckém kraji bez problémů finančně pokryjeme, u částí na Karlovarsku to takto jasně deklarovat schopný nejsem. Čekají nás obrovské stavby na dálnicích D11 do Polska, D35 mezi Čechy a Moravou nebo D3 na jih Čech a do Rakouska, Česká republika bude muset hledat další zdroje, aby byla schopná všechny finančně pokrýt. Jde například o PPP projekty se zapojením soukromého financování, dluhopisy Státního fondu dopravní infrastruktury nebo půjčky z Evropské investiční banky.