Několik tisíc let starou i poměrně nedávnou historii zkoumají ve více lokalitách, u Stebna a Bílence archeology překvapila četnost nálezů. Práce přímo v terénu potrvají do letošního podzimu, navazující bádání nynější poznatky upřesní. A to včetně datace objevených předmětů.

Archeologický výzkum na dvanáct kilometrů dlouhém úseku budoucí dálnice mezi Lubencem a jesenickou křižovatkou je největším plošným archeologickým výzkumem na jihu Ústeckého kraje. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) za něj dá 142 milionů korun. „Liniové stavby jsou obrovskou archeologickou žní, neboť se jedná o řez krajinou. Nezkoumá se jedna lokalita, ale celá řada. Umožňují nám prozkoumat krajinu komplexně a získat celkový obraz o jejím osídlení,“ řekl vedoucí výzkumu Jan Vizner ze společnosti Samson Praha, jež je jednou ze dvou, která archeologický výzkum pro ŘSD na jihu Podbořanska zajišťuje.

„U Bílence a Stebna nás překvapila četnost archeologických nálezů,“ dodal.

Z archeologického pohledu patří k nejzajímavějším lokalitám průsek v lese u Bílence, kudy povede dálnice. Našlo se tam sídliště ze střední doby kamenné, což je období mezi 10 000 až 8000 lety před naším letopočtem. Archeologové tam v zemi objevili drobné štípané kamenné nástroje.

U Stebna narazili na objekty s největší pravděpodobností z doby halštatské, tedy ze starší doby železné, což je období od 800 do 400 let před naším letopočtem. „Jednalo se o soustavu pecí, pravděpodobně na přípravu jídel. A také o velice bohatý žárový hrob, ve kterém jako milodary bylo uloženo čtrnáct keramických nádob. Lidské pozůstatky, podle množství milodarů nešlo zřejmě jen tak o někoho, v něm nebyly, zemřelý byl kompletně zpopelněn. Objevili jsme také objekt, který jsme předběžně interpretovali jako nějakou parní lázeň s destrukcí pícky z kamenů se zvláštními otočnými žlábky. V té době tedy existovalo něco, co bychom moderním termínem s určitou mírou nadsázky označili jako saunu nebo parní lázně. To bylo milé překvapení,“ sdělil Jan Vizner.

Z novější historie archeologové odkryli u Bílence pozůstatky cihelny, která v místě vznikla zřejmě na přelomu 18. a 19. století a o století později zanikla. Dopředu o ní věděli z historických katastrálních map a dalších písemných pramenů. Co ovšem nevěděli a narazili na to až při vykopávkách, že cihelna vyrostla na místě pravěkého sídliště ze starší až střední doby železné. Jeho existenci potvrdily pece, zásobní a odpadní jámy.

„Zajímavou zkušeností pro nás je, zvyknout si na archeologickou práci v kraji s četnými chmelnicemi. Setkali jsme se tady s celou řadou fragmentů kovových předmětů. Zpočátku jsme si s tím úplně nevěděli rady, neuměli jsme to přesně datovat a až opakováním těch situací a jejich lepší čitelností jsme zjistili, že se jedná o pozůstatky chmelnic. Námi nalezené četné kovové předměty jsou pozůstatky ukotvení chmelových drátů,“ vysvětlil vedoucí výzkumu.

Archeologové na jihu Podbořanska zkoumají na trase budoucí D6 celkem 15 lokalit. „Objeven byl také dřevěný vodovod směřující do zaniklého pivovaru v Ležkách. Jednotlivé dřevěné vrtané roury byly spojovány železnými svorkami. Většina rour byla ve značném rozkladu, ale podařilo se vyzvednout a zakonzervovat část potrubí se svorkou a pěkně zachovanými letokruhy, na jejichž základě díky dendrochronologii budeme schopni určit přesnou dobu skácení stromu na výrobu vodovodu,“ přiblížila Kamila Zahálková z týmu komunikace ŘSD.

Nálezy z Podbořanska jsou natolik zajímavé, že není vyloučené, že s nimi archeologové po dokončení bádání seznámí veřejnost pomocí publikace.

Stavbu dvanáctikilometrového úseku dálnice D6 jesenická křižovatka – Lubenec zahájilo ŘSD začátkem tohoto měsíce. Stavební činnost se rozjíždí postupně. První úsek, dva kilometry u Lubence, začne řidičům sloužit už na konci příštího roku. S uvedením do provozu zbylých deseti kilometrů se počítá v roce 2027.

