Jak Podbořany vypadaly před válkou? V ulicích to ukáží fotky z německého archivu

Jak vypadaly Podbořany před druhou světovou válkou? Co zaniklo, kde se co změnilo? To se dozvědí zájemci prostřednictvím velkoformátových fotografií, které se objeví v ulicích. Umístí je tam organizátoři sobotní historické procházky městem, řadu z nich získali skenováním archivu muzea sudetských Němců v Kronachu. Bude to vůbec poprvé, kdy se s nimi bude moci veřejnost seznámit.

Proměna města Podbořany | Foto: Laurencia Helásková/archiv Heimatstube Podersam-Jechnitz in Kronach

Dvě desítky fotografií se objeví na dřevěných stojanech, další snímky ponesou průvodci procházkou Vojtěch Peksa a Romana Havrdová. „Získali jsme v muzeu v Německu velké množství obrazového materiálu, přišla nám škoda neprezentovat fotky veřejnosti. Zatím ale nebyla příležitost. Po městě budou rozmístěné velkoformátové fotografie zaniklých míst a míst, kde se něco změnilo. Projdeme jimi a přiblížíme tuto trochu neznámou historii města,“ popsal předseda komise pro kulturu při radě města a podbořanský zastupitel Vojtěch Peksa. Historická procházka městem se koná v sobotu 10. září, začíná v 10 hodin. Na odpoledne se připravuje procházka městem pro děti, na které čekají na několika stanovištích úkoly. Zakončí ji kolem 17. hodiny u tvrze v Hlubanech bitva s rytíři. Obě akce jsou součástí připomínek 660 let od první písemné zmínky o Podbořanech. Řada mostů, podchod, objezd. ŘSD ukázalo, jak bude vypadat D7 u Postoloprt „Toto historické výročí jsme pojali jako sled různých akcí během letošního roku. Vyvrcholením bude otevření nové expozice Češi z Volyně v muzeu, které nyní prochází rekonstrukcí. Při té příležitosti je v plánu také křest nové knihy o historii Podbořan, ve které bude velké množství fotografií z archivu muzea sudetských Němců,“ nastínil Peksa. Z Podbořan a okolí musely v důsledku událostí spojených s druhou světovou válkou opustit v letech 1945 a 1946 své tehdejší domovy tisíce Němců. S sebou do Německa vzali písemnosti, fotografie, filmy a další dokumenty, které vypovídaly o životě v tehdejším podbořanském okrese. Aby toto množství historicky cenných informací lépe zpřístupnili, dobrovolníci z Podbořanska v letech 2019 až 2021 archiv sudetských Němců digitalizovali. „Nevím o tom, že by jiný region v Čechách měl takto ucelený, systematicky shromažďovaný archiv sudetského obyvatelstva odsunutého po roce 1945 jako Podbořansko,“ sdělil Peksa. Materiály jsou uložené na paměťových discích, mají zhruba jeden terabyte dat. „Plánujeme, že v příštím roce v podbořanském muzeum vznikne badatelna, kde budou data digitalizovaných archivních materiálů uložena. Zájemci si je tam na počítači budou moci prohlédnout a zkoumat,“ popsal. FOTO, VIDEO: U Buškovic stojí opravená Boží muka. Při odhalení hráli trubači V polovině listopadu v muzeu proběhne vernisáž výstavy Češi z Volyně. Ta přiblíží příběhy lidí, kteří po druhé světové válce Podbořany a okolí naopak osidlovali. „Podbořansko a Žatecko jsou oblasti, kam přišlo Čechů z Volyně nejvíc. Výstava, která se připravuje ve spolupráci s Národním muzeem, ukáže jejich osudy i cestu na Volyň a zpět do Čech,“ přiblížil Peksa. Podbořanské muzeum nyní prochází úpravami, od začátku července je v něm otevřené nové infocentrum. „Jsme ve fázi budování, stále sbíráme materiály. Ale už si k nám našla během prázdnin cestu řada turistů,“ sdělila jeho pracovnice Hana Oktábcová. Letošní oslavy v Podbořanech připomínají první písemnou zmínku o městě, z listopadu roku 1362 ze dochoval opis původní listiny jmenování faráře místního kostela. Ve 14. století byly Podbořany vesnicí se stovkou obyvatel, kolem kostela sv. Petra a Pavla na návrší se rozkládaly dvě desítky domů. Náměstí, které dnes tvoří střed Podbořan, vzniklo zhruba o sto let později – ve druhé polovině 15. století. V té době Podbořany také získaly první městská práva. Další akce k výročí budou následovat. Například v sobotu 17. září se konají oslavy 150 let založení místního sboru dobrovolných hasičů, na podzim se připravuje několik koncertů.

