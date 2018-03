Podbořany investují do relaxu. Postaví rozhlednu, rozšíří i cyklostezky

Podbořany - Malý kemp u koupaliště, dřevěná srubová rozhledna na bájném vrchu Rubín, pokračování budování cyklostezek a plánování budoucí in-line dráhy. Takové jsou plány podbořanské radnice pro letošní rok, chce více investovat do relaxačních aktivit. Veřejnost by si přála i pokračování revitalizace parku, na tu zatím ale vedení města hledá finanční zdroje.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Michal Fanta

Slovanské hradiště, kudy doslova kráčela historie. To je vrch Rubín. Jedna z pověstí dokonce mluví o tom, že se tam mohla odehrávat slavná bitva u Wogastisburgu. Možná. Jisté ale je, že kopec nedaleko Podbořan v současné době patří k oblíbeným místům turistů. A vedení města chce výlety na Rubín ještě více podpořit. V rozpočtu na letošní rok má 500 tisíc korun na výstavbu malé rozhledny.

„Chceme zvýšit povědomí o tomto důležitém místě. Lidé, turisté i místní, tam často podnikají výlety, chceme jim nabídnout něco nového, zajímavého,“ představuje plány starosta Podbořan Radek Reindl.

Loni nechala radnice vyčistit cesty, opravit značení. O možném vzniku rozhledny se v Podbořanech mluví už nějaký čas, nyní jsou ale na stole už konkrétní plány. „Nechceme nic velkého, ale takovou příjemnou menší stavbu. Chceme, aby byla celá ze dřeva, srubového typu, s ukázkou opevnění. Plánujeme tam také informace o archeologických průzkumech, které tam často probíhají, o historii Rubínu a panoramatickou fotografii,“ pokračuje Reindl.

Radnice zatím nezaznamenala negativní reakce. Ani Deníkem oslovení lidé z Podbořan se nové rozhledně nebrání. „Mohlo by to být zajímavé,“ říká například Milan Vrbný.

Změny u koupaliště

„Odpočinkové“ novinky ale chystá podbořanská radnice také u koupaliště. Letos by u louky, kde se tradičně pořádá Zimní bitva, měl za 1,5 milionu korun vzniknout malý kemp. „Na koupališti je kompletní zázemí, sprchy, toalety a podobně, hned vedle pak sousedí vhodná louka. Kemp by mohl využívat toto zázemí. Náklady tak budou nižší,“ představuje plány starosta. Vybuduje se několik přírodních posezení, cesta, zavede se elektřina, prostranství u louky má být nově oploceno.

Město také plánuje vylepšovat cyklostezky v okolí. Například u Buškovic a Hluban, chystají další projektové dokumentace. Projekty chce nechat zpracovat podbořanská radnice letos také na zamýšlenou in-line dráhu. Kdy dojde k samotné stavbě, se zatím přesně neví. „Rádi bychom, aby co nejdříve v budoucnu vznikl na piknikové loučce směrem na Hlubany malý okruh právě pro bruslaře,“ vysvětluje podbořanský místostarosta Karel Honzl.

Ve městě totiž zatím není žádné místo, kde by bruslaři mohli jezdit mimo veřejné komunikace. Okruh má mít zhruba 300 metrů. „Bylo by to bezpečné místo bez aut, kde by mohli jezdit i rodiče s dětmi,“ dodává Honzl.

„Relaxační“ investice podporuje i opoziční zastupitel Leo Peterka. „Vítám každou investici do našeho města, tedy i kemp nebo in-line dráhu. Rubín je moc pěkné místo, určitě ho rozhledna ještě oživí. Měly by se ale také dodělat už započaté akce. Na mysli mám Schillerův park,“ tvrdí.

Pokračovat v revitalizaci parku ale radnice zatím neplánuje. Určila jiné priority, do kterých mají jít peníze. První etapa obnovy parku proběhla v minulých letech, přišla na ni dotace, stála zhruba dva miliony korun. Na dokončení by byly potřeba další asi čtyři miliony. Podle vedení města tato akce tolik nespěchá. „Budeme se snažit získat nějaké dotační peníze,“ říká Honzl.