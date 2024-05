Není to jediná nehoda z poslední doby, které se na „karlovarce“ odehrály. Mezi jesenickou křižovatkou na pomezí Ústeckého a Středočeským kraje a Karlovými Vary v posledních letech vyrostla řada pomníčků, jež je připomínají. Podle policejních statistik zemřelo od ledna 2010 do začátku května 2024 v uvedeném úseku 46 lidí. A ke dvěma dalším tragédiím došlo na Karlovarsku před pár dny. Karlovarka, silnice smrti, si vybírá krutou daň. Změna je ale na obzoru. Během pár let ji nahradí dálnice.

Zmíněnou nehodu, při které u Malměřic zemřela cyklistka, začne tento měsíc projednávat Okresní soud v Lounech. Senior čelí obvinění z přečinu usmrcení z nedbalosti. „Nevěnováním se plně řízení vozidla a nesledováním situace v provozu na pozemní komunikaci před vozidlem porušil ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích a jinému z nedbalosti způsobil smrt,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Jaroslav Novák. Senior usedl za volant auta, aniž měl vzhledem k věku od lékaře vystavené potvrzení o schopnosti řídit motorová vozidla.

Chyba řidiče stála rovněž za tragickou nehodou, ke které došlo jen o kousek dál v říjnu roku 2021. Řidič autobusu tehdy odbočoval vlevo na Malměřice, přičemž nedal přednost v protisměru, od Karlových Varů jedoucímu Fordu Transit. Tehdy 19letý řidič zareagoval přejetím do protisměru, kde narazil do nákladního auta. Na následky zranění mladý muž z malé vesničky na Rakovnicku druhý den v pražské nemocnici zemřel. Řidič autobusu si u lounského soudu vyslechl trest osmnáct měsíců vězení s podmíněným odkladem na tři roky, zákaz řízení všech motorových vozidel na jeden rok a autobusů na tři a půl roku.

Bagry začaly s nejdelším úsekem karlovarské dálnice D6. Probíhá skrývka ornice

Lidských životů vyhaslo mezi poli a chmelnicemi na karlovarce na Podbořansku několik. Ani ne kilometr odtud směrem na Lubenec se 25. března 2014 dopoledne při předjíždění srazila dodávka Mercedes Viano a kamion. V dodávce, která vezla z letiště z Prahy do Karlových Varů ruské lázeňské hosty, na místě zemřeli tři lidé.

K řadě vážných dopravních nehod došlo na této silnici také na Karlovarsku. K velké tragédii se sjely složky záchranného integrovaného systému v červenci 2015, kdy tři lidé uhořeli v autě, které u Žalmanova narazilo do dvou autobusů a vzplálo. V autobusech se sedmnáct lidí lehce zranilo. K další velké tragédii došlo jen asi o kilometru dál směrem na Prahu loni v květnu. V noci tam ve vysoké rychlosti havarovalo auto se čtyřmi lidmi, po nehodě se převrátilo.

„V době příjezdu hasičů na místo byly dvě osoby mimo vozidlo, dvě zaklíněné uvnitř. Hasiči společně se záchrannou službou zahájili oživovací pokusy u lidí venku, zároveň začali vyprošťovat zaklíněné. U tří zraněných lékař záchranné služby konstatoval smrtelné zraněné, pro jednu vyproštěnou osobu na místo povolal vrtulník. Místo pro přistání hasiči zajistili poblíž nehody,“ popsal tehdy situaci mluvčí hasičů Martin Kasal.

Jesenická křižovatka se mění. ŘSD ukázalo, jak staví dálnici na hranicích krajů

Další dva mrtví přibyli do smutných statistik letos v květnu, na karlovarce se umíralo při nehodách u Andělské Hory a Čichalova. Na této silnici zemřela také známá osobnost. V srpnu 2004 zahynul na následky autonehody kousek nad Karlovými Vary hokejista a trenér Ivan Hlinka.

Jízda po nesprávné straně vozovky, vjetí do protisměru, nepřiměřená rychlost, nedání v přednosti v jízdě, nevěnování se řízení vozidla. To jsou nejčastější příčiny dopravních nehod. Silnice I/6 Praha – Karlovy Vary je rovná, svádí proto k rychlé jízdě a mnohdy riskantnímu předjíždění. Změna nastane během následujících let, Ředitelství silnic a dálnic připravuje výstavbu dálnice.

Nová čtyřproudová komunikace bude z velké části nynější trasu karlovarky kopírovat, jen někde se od ní mírně odchýlí. Letos na jaře se má začít stavět 12 kilometrů dlouhý úsek na Podbořansku, po jeho dokončení, v plánu to je v roce 2026, bude D6 v Ústeckém kraji hotová. Čtyři úseky dálnice na Karlovarsku se mají stavět v letech 2025 až 2028. Za čtyři, pět let by tak řidiči měli jezdit po celé trase mezi Prahou a Karlovými Vary po dálnici.

Mohlo by vás zajímat: Mezi Louny a Cítoliby začala stavba lávky nad dálnicí. Začne sloužit ještě letos