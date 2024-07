„Rekonstrukci kina bychom rádi realizovali v letošním roce. Peníze v rozpočtu na tuto akci máme, nyní dokončujeme administrativní záležitosti,“ potvrdil podbořanský starosta Radek Reindl. „Vyjít by měla na 10 až 12 milionů korun,“ pokračoval.

Město se rozhodlo pro kompletní renovaci, novinek má být hodně. „Nový by měl být obraz i zvuk, technické zařízení už je hodně zastaralé. Rekonstrukce se bude týkat také sedaček. Ty současné, původní, už jsou nekomfortní, proběhne jejich výměna za moderní křesla, pohodlná, kde bude dost prostoru. Chceme také ve vestibulu upravit prostor pro občerstvení, aby si diváci mohli koupit něco dobrého,“ popsal starosta Podbořan.

Kino v Kulturním domě v Podbořanech funguje od roku 1990. O jeho větší modernizaci se mluvilo už v minulosti, dlouhá léta, v minulých letech k ní ale nakonec nedošlo. Nyní dostala renovace zelenou a milovníci filmů ve městě se mohou těšit na kvalitnější kulturní zážitky. „Kino si už modernizaci určitě zaslouží. Pokud chceme udržet kino, funkční kulturní centrum, musíme zainvestovat. Prostor využívají také školy, například k akademiím, jsou tam besedy, divadla. Rekonstrukce už je potřeba,“ zdůvodnil Reindl.

Část lidí v Podbořanech modernizaci vítá, najdou se ale také kritici. „Jsem jasně pro. Kino prostě k městu patří, mělo by se udržet i když to něco stojí. Už modernizaci potřebuje. A když bude modernější, určitě se tu může dělat více kultury,“ myslí si Pavel Král. „Do kina chodí málo lidí a náklady jsou velké. Lidé už sledují filmy doma nebo, když chtějí do kina, si mohou zajet do okolí. Je to zbytečné. Peníze se dají určitě využít lépe, účelněji. Město má jiné problémy,“ oponuje mu Lukáš Stolař.