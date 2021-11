V Podbořanech v sobotu 20. listopadu zahájili provoz kluziště s ledovou plochou. Na první bruslaře čekalo příjemné počasí, někteří na led dokonce vyrazili jen v tričku.

Bruslaři v Podbořanech. | Foto: Laurencia Helásková

Kluziště v areálu koupaliště je otevřeno denně od 10 do 19 hodin, v pracovní dny dopoledne bude led vyčleněný pro místní školy a školky. Zájemci si mohou u kluziště půjčit brusle. Město dá za pronájem kluziště 30 x 17,5 metru zhruba milion korun, bruslit by se mělo do konce února.