Kluziště s ledovou plochou v Podbořanech se otevřelo pro bruslaře. První na něj vyrazili v pondělí 18. prosince, bruslí se opět v areálu koupaliště. Ledovou plochu, stejně tak jako v minulých letech, zajistilo město.

V Podbořanech otevřeli kluziště pro bruslení. | Foto: se svolením Laurencie Heláskové

„Kluziště v Podbořanech bude otevřené v pracovní dny od 10 do 13.30 pro školy, od 14 do 18 pro veřejnost. V sobotu, neděli a svátky bude pro veřejnost otevřené od 10 do 18 hodin. Od 18 do 20 hodin jsou na kluzišti možné po dohodě se správcem areálu hokejové a jiné aktivity,“ sdělil kulturní pracovník podbořanské radnice Karel Fiala. U kluziště je k dispozici půjčovna bruslí, toalety a občerstvení. Vstup je zdarma.

Zdroj: Deník/Petr Kinšt