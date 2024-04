V rozhovoru pro Deník se svěřil také s tím, jak se připravuje, jak na něj působí překrásná severská příroda, kolik toho jeho psi spořádají nebo jak rychle dokáží jet, přidal i další zajímavosti. Prozradil také plány na příští roky. „Pořád mě to neskutečně baví,“ říká držitel mnoha evropských i světových medailí a účastník těch nejuznávanějších dálkových závodů ve Skandinávii, ale hlavně milovník musherského života.

Jak se to stane, že z blátivých zimních Podbořan vyjedete na zasněžené pláně na dalekém severu a vyhrajete tam uznávaný a prestižní závod Polardistance měřící téměř 200 kilometrů?

Určitě to nebyla náhoda (směje se). My už jsme na tyto podmínky zvyklí. Zima tu moc není, co nejčastěji vyjíždíme za sněhem do Krušných hor, ale ideální podmínky to rozhodně nejsou. Ale umíme na tom potrénovat, dobře se připravit.

Máte za sebou řadu úspěchů. Medailí z evropských i světových šampionátů, domácí Šediváčkův long jste několikrát vyhrál, absolvoval jste Finnmarkslopet, Femundlopet, jedny z nejextrémnějších závodů ve Skandinávii. Teď jste vyhrál Polardistance. Jaké byly pocity?

Určitě mě to hodně potěšilo. A na co člověk v tu chvíli myslel? Než jsem odjížděl do Švédska, tak jsem bohužel musel nechat uspat ze zdravotních důvodů už jednoho čtrnáctiletého, téměř patnáctiletého psa, který se narodil ve Švédsku. A tak mi to v tu chvíli přišlo jakoby líto, že tam ten Chignick s námi není, protože jsme s ním jezdili spoustu severských závodů. Běhal v lídru a tak jsem si řekl, že to je pro něj. A pro všechny ostatní, kteří s námi už nemohli běžet, protože zestárli. Věnoval jsem to rodině. Lidské, i té psí, protože psi jsou pro mě součást rodiny.

Na Klínovci leží sníh. Do Krušných hor se vrátila zima, vystřídala teplé dny

Porazil jste všechny ty Finy, Švédy, Nory, kteří tam celý život trénují, na sněhu, mají úplně jiné podmínky.

To je pravda. Čím jsem byl blíže cíli, tím jsem to více počítal. A když jsem předjížděl Švédku Maju Antoniusson, která byla favoritkou, začalo mi to tak nějak docházet. Pak jsem dojel ještě Itala, ten už mi gratuloval. Pořád jsem byl ale ostražitý, říkal jsem si, že do cíle je to ještě kousek a stát se může cokoli. Ještě jsme zabrali, pejsci šlapali výborně, celý závod, spíš jsem je musel hlídat, aby nejeli moc rychle a nebyl nějaký problém. Šli skvěle. A super, povedlo se nám to.

Roman Habásko se svým psím spřežením opanoval prestižní severský závod Polardistance.Zdroj: se svolením Romana HabáskaAsi potěšilo uznání i od severských závodníků?

Určitě. Když jsme dorazili do cíle, tak jako překvapeně tam na nás koukali. První Čech a závodníci ze severu za námi. Gratulovali a bylo to fajn.

Jak rychle spřežení při takovém závodě jede?

Když jsem začínal, snažil jsem se jezdit tak okolo dvanácti kilometrů v hodině, že to bylo takové ideální tempo pro dlouhé závody. Po letech jsem to ale přehodnotil a začal jsem trénovat na trochu vyšší rychlost. V současné době trénujeme na rychlost kolem čtrnácti nebo patnácti kilometrů v hodině.

A maximálka?

Na sprintových závodech jezdí samozřejmě pejskové opravdu hodně rychle. Já měl maximálku kolem pětačtyřiceti s týmem osmi psů.

To je fofr.

Když jste pod kopcem a je tam překážka nebo potřebujete zatočit, moc času nemáte.