Se začátkem září opět zahájila provoz městská moštárna v Podbořanech. Zájemci se objednávají telefonicky, moštovat se bude do konce října.

Jablka - ilustrační foto | Foto: Deník/Šárka Hoblíková

Moštárna funguje v areálu garáží před Městským úřadem v Podbořanech v ulici Mírová 962. Provoz odstartovala 4. září, fungovat má letos až do 31. října. Otevřeno je vždy od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.

„Pozor. Předem je nutná telefonická konzultace a dohodnutí termínu s obsluhou, z důvodu omezené kapacity výrobního zařízení. Volejte na telefonní číslo 773 969 792," informovala podbořanská radnice.