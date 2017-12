Město nabízí do pronájmu kuželnu s restaurací

Podbořany - Zastupitelé nedávno odkoupili objekt kuželny do majetku města. Kuželkářský sport v Podbořanech bude i nadále zachován.

Objekt s restaurací nabízí nyní Podbořany k pronájmu. Kuželky se tam budou hrát dál. Archivní fotoFoto: Deník/Libor Želinský

Za šest milionů korun koupilo na podzim do svého majetku město Podbořany objekt ve sportovním areálu Tatran. Jde o kuželnu s restaurací. Teď ji radnice nabízí formou veřejné výzvy do pronájmu. Minimální nájemné, které by město chtělo dostávat, je 15 tisíc korun měsíčně.

Nabídkové řízení zahájilo a zveřejnilo město tento týden. Pronájem by měl podle představ města začít od února 2018. Zájemci o provozování kuželny a restaurace se mohou hlásit až do 30. ledna. Minimální měsíční nájemné radnice stanovila na 15 tisíc korun, avšak výše nájemného, nabídnutá uchazeči, bude jedním z kritérií výběrového řízení, takže výsledná skutečná částka může být i vyšší.

"Podmínkou města je, že v objektu kuželny bude nadále zachována sportovní činnost ve spolupráci s kuželkářským klubem. Stejně tak, že v provozu zůstane i oblíbená restaurace, tedy vše, tak jak to bylo dosud," uvedl starosta Podbořan Radek Reindl.

Zájemci, kteří by si chtěli kuželnu vzít do nájmu, musí prokázat kvalifikační předpoklady pro obor pohostinství a praxi v oboru. Kuželkářskému klubu musí také umožnit hru na kuželkářských drahách v rozsahu minimálně 530 hodin ročně, uvádějí podmínky nabídkového řízení.

Otázka dalšího osudu podbořanské kuželny se řešila od letošního jara. Původní majitel už nechtěl objekt dál provozovat a nabídl ho k odkoupení městu. Do procesu potom vstoupili členové kuželkářského klubu - oslovili město s tím, že by chtěli mít jistotu, že budou mít v budoucnu kde hrát, až kuželnu povede nový provozovatel. Město jejich požadavky vyslyšelo a zahrnulo je do podmínek pro svěření objektu do pronájmu.

Kuželky se budou ve městě hrát dál

"Děkujeme představitelům a zastupitelům města za toto rozhodnutí a za to, že nám vyšli vstříc. Odkupem kuželny město umožnilo zachování tohoto sportu v Podbořanech," uvedl Kamil Srkal, předseda kuželkářského klubu.

V kuželně je pivnice s výčepem, kuchyň, restaurace, kuželkářské dráhy, sociální zařízení, dva sklady, šatny, salonek a bar. Restaurace v areálu Tatranu je v Podbořanech oblíbená nejen u sportovců, ale rádi tam zajdou i další lidé z města. "Pěkný interiér, slušná, rychlá a příjemná obsluha. Jídlo moc dobré," napsala už letos v březnu na její stránky například Lucie Jandová Salabová.

Kuželna byla vybudována v roce 1985 a v roce 2001 proběhla její rekonstrukce. Kuželkářský A tým Podbořan loni postoupil ze severočeské divize a nyní hraje ligovou soutěž. B tým působí v okresním přeboru. Klub se stará také o děti, nyní pečuje o šestnáct hráčů v dětských věkových kategoriích.