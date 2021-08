Kvůli snížujícímu se zájmu o očkování proti covidu-19 omezí provoz vakcinační centrum v Podbořanech.

Očkování. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

To v budově domova pro seniory dosud fungovalo každý pracovní den, od pondělí 16. srpna se ale jeho otevírací doba změní. Očkovací centrum bude nově otevřeno jen dva dny v týdnu, a to v úterý a v pátek. Pro vakcínu si tam zájemci mohou přijít i bez registrace. Naopak nově v Podbořanech funguje testovací místo, antigenní testy si lidé mohou nechat udělat od pondělí do pátku od 7 do 17 hodin na Masarykově náměstí u Kulturního domu.