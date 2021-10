„Pro nás je pozitivní, že se zapojilo mnoho mladých lidí. Ať již v řadách soutěžících, nebo jako rozhodčí či pomocníci organizátorů. V tomto sehrála výbornou roli podbořanská střední škola,“ sdělil Jan Cholenský, předseda spolku Společnost pro orbu ČR, který soutěž pořádal. Nejlepší tuzemští oráči jezdí na mistrovství světa, to nejbližší by se mělo konat v příštím roce v ruském Petrohradu.

Třicet soutěžících v pěti kategoriích muselo předvést své dovednosti na parcele s délkou 100 a šířkou 20 metrů. Rozhodčí posuzovali například orbu do skladu, do rozoru, zaklopení organických zbytků, návaznost jednotlivých brázd a jejich přímočarost nebo celkový vzhled a provedení orby.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.