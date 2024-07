„Rádi bychom udělali revitalizaci Schillerova parku. První etapa, spodní část, proběhla už před zhruba deseti lety, druhou máme v plánu co nejdříve. Chceme zrekonstruovat celý vršek parku a lokalitu u Schillerova památníku. Chceme, aby toto místo žilo, aby bylo pěkné,“ potvrdil plány radnice starosta Podbořan Radek Reindl.

A jak by mělo zmoderznizované místo vypadat? Část by měla sloužit klidné relaxaci a procházkám, další by měla ožít, atraktivní by měla být také pro rodiny a děti. „Chceme renovovat celou cestní síť, mobiliář a také zeleň. Má to být příjemné místo, kam lidé budou rádi chodit. Také plánujeme nějaké herní prvky, dětské hřiště, možná nějaká minizoo. Uvažujeme o tom, třeba o ovečkách. Uvidíme. V parku se tradičně také sáňkovalo, chceme tam proto vybudovat bobovou dráhu,“ popsal Reindl.

Letos mají být dokončeny přípravy. Podle odhadů by renovace měla přijít městskou pokladnu na částku kolem 4 milionů korun. A kdy chce radnice rekonstrukci spustit?