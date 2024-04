Zvoní telefon. Na druhé straně je bankéř, který vám naléhavě říká, že váš účet je v ohrožení, že peníze zachráníte jen rychlým převodem na jiný účet, který je prý bezpečný. Šestačtyřicetiletý muž z Podbořanska na účet poslal téměř 400 tisíc korun. Jenže bankovní úředník byl falešný, účet patřil podvodníkům a muž o peníze přišel. Policie před podobnými podvody opakovaně varuje, nabádá nejednat ukvapeně a vždy kontaktovat svojí banku.

„Šestačtyřicetiletého muže z Podbořanska telefonicky kontaktoval neznámý pachatel vydávající se za zaměstnance bankovního ústavu. Ten mu sdělil, že jeho bankovní účet a finance jsou v ohrožení, proto je nutné, aby se držel veškerých pokynů, které bude po telefonu dostávat. Poté jej začal podvodný bankéř instruovat, aby si navýšil úvěr a následně celý finanční obnos po částech zaslal na jiný bankovní účet, který mu podvodník určil,“ popsal policejní mluvčí Jakub Mareš.

„Poškozený pokyny uposlechl, a tak téměř všechny své finance odeslal,“ pokračoval mluvčí. Muž poslal téměř 400 tisíc korun, podvodník poškozenému muži účet téměř kompletně „vybílil“.

Když si muž začal myslet, že by se mohlo jednat o podvod, bylo už pozdě. „Muž se vypočítavého bankéře zeptal, zda se nejedná o podvod. Z telefonu se ale ozvalo pouze ukončení hovoru. Jakmile mu došlo, že stal obětí podvodu, šel celou věc oznámit na policii,“ dodal Mareš s tím, že kriminalisté se podvodem zabývají.

Policisté přitom opakují, že banky po svých klientech nikdy takovéto jednání nežádají. Doporučují kontaktovat svojí banku, nejednat rychle. Nevěřit podobným telefonátům, podvodníci tvrdí, že je potřeba jednat rychle, že jde o dočasné bezpečné řešení. Není.„Nereagujte na podobné hovory a v žádném případě nesdělujte žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví. Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní kód, který přišel formou SMS zprávy,” varují policisté.

„Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do počítače. Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Buďte neustále ostražití, protože i vy se můžete stát cílem podobného podvodného jednání. Nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření,” dodávají policisté.

