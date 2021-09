„Halu jsme začali připravovat před 18 lety. Několikrát jsme žádali stát o dotaci, bohužel bezúspěšně,“ řekl starosta Radek Reindl. Využívat ji mohou školy a sportovní oddíly z města a okolí, starat se o ni bude nově založená společnost Městské služby Podbořany. Její jednatelkou radní zvolili Andreu Kuďouskovou, která byla do září letošního roku ředitelkou lounské plavecké haly.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.