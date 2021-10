Hrubá stavba už je téměř hotová. Supermarket plánuje otevřít ke konci letošního roku.

Supermarket v Podbořanech rychle roste. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Dlouhých dvacet let měl německý řetězec Norma koupený v Podbořanech pozemek na dohled od radnice, byla u něj roky cedule, že se tam obchod staví. Jenže to dlouhá léta nebyla pravda, na parcele se nic nedělo. Změnilo se to až v letošním roce a třetí supermarket v Podbořanech teď rychle roste.