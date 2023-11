Pokud řidič překročí v Sýrovicích povolenou padesátku, rovný úsek silnice I/27 Žatec – Plzeň k tomu svádí, nikdo ho nezastaví, ale oznámení o přestupku s výzvou k uhrazení pokuty mu přijde poštou. Zašle mu ji Městský úřad v Podbořanech. „Uvidíme, kolik těch porušení bude. Když nebude radnice stíhat, přijmeme dalšího úředníka. Ten se zaplatí z vybraných pokut, pro rozpočet města to nebude další zátěž,“ popsal podbořanský starosta.

Sýrovice trápí hustá silniční doprava desítky let. O obchvatu, který by vesnici ulevil, se mluví řadu roků. Ředitelství silnic a dálnic má sice zpracovanou studii na přeložku silnice I/27 v délce 25 kilometrů mezi Žatcem a jesenickou křižovatkou, která počítá s obchvaty Radíčevsi, Sýrovic, Pšova, Blšan i Strojetic, s realizací do roku 2030 se ale nepočítá.

Druhým krokem, kterým se město Podbořany rozhodlo bojovat s rychle jedoucími řidiči, je nákup zpomalovacích semaforů. Svítit na nich bude zelená, když jeho měřící zařízení zaznamená auto s rychlostí přes padesát kilometrů v hodině, barva se změní na červenou. „Součástí radaru bude kamera, kdo projede na červenou, dostane pokutu,“ shrnul Radek Reindl.

První semafory v Podbořanech by se měly objevit na začátku roku ve směru od Žatce u mateřské školy a ve směru od Očihova u radnice. V obou případech budou u přechodů pro chodce. Pokud se ukáže potřeba, objeví se podle starosty i ve Vroutecké ulici, kde se chystá stavba Lidlu. „Informativní radary, které máme, některé řidiče zpomalit nepřinutí, naopak zkoušejí, jak vysokou rychlost jim naměří,“ zdůvodnil nákup semaforů.

S rychle jedoucími řidiči bojují rozdáváním finančních postihů od loňska v Lounech. Padesátka se měří v ulicích Husova a 28. října, několik měsíců to bylo i ve Vladimirské. Loni přestupci na pokutách zaplatili čtyři miliony korun. „Na výzvu radnice pokutu neuhradí zhruba jedna čtvrtina hříšníků,“ sdělil před časem její mluvčí Marcel Mihalik. Tyto případy se pak řeší ve správním řízení. Od ledna do září letošního roku lounské radary zjistily 8385 překročení rychlostí.

Někde přestupků ubývá. „V Husově ulici docházelo k porušení rychlosti v průměru 14krát denně, nyní to je třikrát denně,“ informovala nedávno dopravní komisi města Blanka Sunkovská, vedoucí odboru dopravy lounské radnice. „Začátkem prosince končí kalibrace radaru a nabízí se možnost jeho přesunu do lokality, která vychází z pohledu bezpečnosti dopravy negativně. Projekčně jsou připravené dvě varianty. Buď návrat radaru do Vladimírské ulice, kde i po zklidnění bylo přibližně 20 přestupků denně, případně nově do ulice SNP,“ sdělila Sunkovská.

Další místo, kde se v Lounech aktuálně řeší vysoká rychlost aut, je most Veslařů přes Ohři. Objeví se tam kvůli tomu informativní radar. „Na základě výsledků měření doporučuje rada města zvážit umístění stacionárního rychlostního radaru,“ stojí v jejím usnesení. Není tak vyloučeno, že se budou v Lounech rozdávat pokuty také za překročení rychlosti na mostě přes řeku.