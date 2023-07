Koncem letošního roku město zároveň plánuje vypsání výběrového řízení na nájemce kotelen a dodavatele tepla. Takto se chce radnice vyvarovat případných problémů spojených se změnou dodavatele tepla v topné sezoně.

Realitní kancelář L&L je dodavatelem tepla v Podbořanech řadu let. „Pro nás je výpověď poměrně čerstvá záležitost, teprve plánujeme další postup,“ řekl její jednatel Ladislav Ljapin. Nevyloučil, že se do výběrového řízení společnost přihlásí. „Uvidíme, v tuto chvíli opravdu nevím. Záležet samozřejmě také bude na podmínkách výběrového řízení,“ sdělil.

Samosběry jahod končí, začal se sbírat česnek. Víme za kolik se prodává

Na konci topné sezony letos na jaře čekalo na některé obyvatele Podbořan nepříjemné překvapení. Ve vyúčtování za teplo a teplou vodu měli nedoplatky v řádech desítek tisíc korun. Důvodem bylo razantní zdražení kvůli zemnímu plynu. Zatímco v roce 2021 se v Podbořanech platilo za teplo kolem osmi stovek s daní, v uplynulé topné sezoně to bylo přibližně 2300 korun za 1GJ. Tedy zhruba trojnásobek.

„Přišlo nám vyúčtování a v něm nedoplatek 40 tisíc korun. Má sestra musí doplatit 60 tisíc. A to jsme šetřili, topili jsme jen v kuchyni,“ řekla na jaře Eva Zsigray, obyvatelka bytu na sídlišti Míru. Její dcera měla nedoplatek 30 tisíc korun. „Manžel to už zaplatil. Ale je to mazec, pro mnoho lidí to je neřešitelná situace,“ sdělila tehdy Andrea Karlova.

Chovateli na Lounsku zabavili bílého lva. Šelma měla nevyhovující klec

Ludmila Siřišťová ze stejné ulice panelového sídliště měla nedoplatek 24 tisíc korun. Její měsíční příjem je jen asi o dva tisíce vyšší. „Budu se muset hodně uskrovnit, abych to zaplatila. A budu to muset uhradit ve splátkách,“ uvedla letos v květnu.

Podle Ladislava Ljapina byl důvod razantního zvýšení cen tepla jasný. Společnost nakupovala plyn za krizové ceny, které v průběhu loňského roku vystřelily nahoru v důsledku války na Ukrajině. „V Česku jsou dvě skupiny dodavatelů tepla, kteří jej vyrábí z plynu. Ti větší mají uzavřené dlouhodobé smlouvy, u nich a ani u jejich zákazníků se nárůst cen plynu do cen tepla tak razantně neprojevil. Pak je druhá skupina, kam patříme my, kteří jsou menšími dodavateli tepla, kteří nakupovali plyn za ceny, jaké byly,“ vysvětlil na jaře.

Někteří lidé v Podbořanech vyúčtování reklamovali, jak to udělalo město, kterému se podle starosty zvedly ceny tepla u objektů napojených na centrální zásobování o 330 procent. „S odpovědí na reklamaci jsme nebyli spokojeni, obrátili jsme se proto na Energetický regulační úřad. O naší stížnosti dosud nerozhodl,“ sdělil Radek Reindl.

VIDEO: Billa a Datart nahradí bývalé jatky v Žatci. Bourat se začne už v létě

Podle něj město připravuje do budoucna změny v topné soustavě. „Budeme hledat nájemce, který navrhne taková opatření, která povedou ke snížení ceny tepla v našem městě. Možnosti, které se nabízejí, jsou instalace kogeneračních jednotek, které budou kromě tepla vyrábět i elektrickou elektřinu, nebo zřízení alternativních zdrojů vytápění,“ přiblížil Radek Reindl. Zvažuje se například instalace zdroje na dřevoštěpku v kotelně v Alšově ulici.

V Podbořanech jsou na centrální soustavu se třemi kotelnami napojeni lidé bydlící na sídlištích Dukelská, Míru a kpt. Nálepky. V minulých letech se některé samosprávy odpojily, spravují vlastní plynové kotelny, nechaly si nainstalovat tepelná čerpadla, na střechách některých paneláků vyrostly solární ohřevy na teplou vodu. „Koncem léta plánujeme setkání se společenstvími vlastníků, abychom si řekli, co dál. Zda se někdo další chystá z centrálního zásobování odpojit. Pak se uvidí, kolik budeme pro vytápění domácností potřebovat kotelen a s jakým výkonem,“ dodal starosta.