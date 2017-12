Krásné adventní trhy v Německu. Autobus vás tam vezme za padesát korun

Podbořany, Žatec - Turisté připravili na sobotu výlet, zájemci mohou nastoupit v Podbořanech i Žatci.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Svařené víno, voňavý punč, grilované klobásy obřích rozměrů a neobvyklé chuti a hlavně krásně nazdobená a večer i kouzelně a bohatě nasvícená náměstí, do kterých máme v ČR při porovnání pořád daleko - takovou atmosféru mohou v předvánočním období zažít cestovatelé, kteří se vydají na návštěvu do sousedního Německa. A není zase nic tak složitého se tam dostat, i pokud nemáte vlastní auto, nebo se vám v zimním rizikovém období s mlhami, brzkou tmou, sněhem či náledím nechce řídit. Například z Podbořan a Žatce zamíří nyní v sobotu do Německa autobus, v němž zájemci zaplatí za cestu tam a zpět jen 50 korun.

"Pořádáme cestu pro všechny zájemce do saských městeček Annaberg-Buchholz a Ehrenfriedersdorf. Na obou místech navštívíme oblíbené adventní trhy. Autobus vyjede z Podbořan v 8.30 hodin od vlakového nádraží a zastaví se také v Žatci u polikliniky, kde budou moci v 8.45 hodin rovněž nastoupit další případní účastníci. Předpokládaný návrat zpět domů bude kolem 18. hodiny," uvedla Jana Hoťková, předsedkyně Klubu českých turistů Podbořany. Finanční příspěvek na uspořádání zájezdu přidalo město Podbořany, takže i proto může být cena pro účastníky za jízdenku tak levná.

Volná místa ještě jsou

"V autobuse ještě pořád máme několik volných míst, takže se zájemci mohou stále hlásit. Kontakt najdou například na webových stránkách města Podbořan. Jen prosíme všechny o odpovědnost při přihlašování, protože pokud by se někdo přihlásil a pak si to rozmyslel a už se nedostavil, jen zbytečně zablokuje místo v autobuse, které by mohl využít jiný zájemce," dodala Jana Hoťková.

V Annabergu mohou lidé kromě adventních trhů navštívit také Manufakturu snů, což je originální muzeum, věnované dřevěným hračkám, které od středověku vznikaly na území Krušných hor. Ehrenfriedersdorf je partnerským městem Podbořan, obě sídla mají i téměř shodný počet obyvatel - kolem šesti tisíc. V tomto městečku se turisté z Podbořanska a Žatecka zúčastní slavnostního zahájení adventu. "V programu je i krátké uvítání a posezení na radnici s představiteli města," doplnila Zdeňka Krůtová, další pořadatelka zájezdu z KČT Podbořany.

Kdo se chce zúčastnit výletu, musí mít u sebe občanský průkaz nebo cestovní pas, pro dítě také jeho cestovní pas. "Je nutné zařídit si na tento den i cestovní pojištění," připomněli pořadatelé.

Nazdobený advent v Německu má dlouhou tradici

Z německých měst, spojených s krásnou adventní výzdobou a bohatým programem a tradicemi předvánočních slavností, jsou u lidí v ČR nejznámější a nejvíce navštěvované Drážďany. Každý rok před svátky tam míří tisíce českých výletníků. Pěkné adventní slavnosti však pořádá v Německu prakticky každé malé i větší město, v zemi to má dlouhou tradici.

Klub českých turistů má v Ústeckém kraji přibližně 2500 členů, v podbořanské organizaci jich je kolem stovky. KČT Podbořany připravuje pro své členy, příznivce, ale i další veřejnost kromě různých turistických pochodů a dalších setkání minimálně jednou za rok i autobusové výlety do zahraničí. Nejčastěji jezdí do Německa, jednou v posledních letech byli i v Rakousku.