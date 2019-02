Podbořany - Tentokrát půjde o ulici Na Barborce. Nedávno se v Podbořanech řešil spor o špatně udělané tenisové kurty.

Oprava cesty. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

Samostatné reklamační oddělení by už skoro mohli zřídit na podbořanské radnici. V posledních letech reklamují celou řadu stavebních akcí, teď například komunikaci Na Barborce, která se dělala v roce 2009.

Stezka do průmyslové zóny Alpka, tenisové kurty, přechody pro chodce, teď komunikace Na Barborce, která je pořádně děravá. Reklamací mají v Podbořanech dost… „Bohužel, reklamací je více, než bychom si přáli. Kvalitu hlídáme, ale občas se reklamacím prostě nevyhneme. Nemyslím si ale, že jich máme více než jinde. Navíc velmi důsledně dbáme na odstraňování nedostatků, daří se nám přimět firmy k opravám. Reklamace důsledně vymáháme," sdělil podbořanský starosta Radek Reindl.

Komunikace a kanalizace

Aktuálně v Podbořanech řeší reklamaci komunikace Na Barborce. Jde o novostavbu komunikace k novým rodinným domkům, která se dělala s kanalizací dohromady. A právě propadající se kanalizace stojí pravděpodobně za špatným stavem silnice. „Komunikace si tam sesedá, podle mého názoru se tam propadá kvůli kanalizaci. Jsou tam třiceticentimetrové díry. V těch dírách stojí voda, komunikace je pořádně rozbitá a měla by se co nejrychleji opravit," uvedl Roman Hodek.

Roman Hodek členům zastupitelstva města tedy navrhl provést co nejrychlejší postup při reklamaci. Vedení města totiž v tomto případě chtělo se sečtením problémů čekat do konce letošního roku, zda se ještě neobjeví nějaké další nedostatky, aby se reklamovalo vše dohromady. „To podle mého není problém. Pokud se další díry objeví, do reklamace se přidají," myslí si Hodek, na jehož návrh má být reklamace uplatněna už do konce letošního června.

Nejlevnější návrh vyhrává

Problémy se budou reklamovat u firmy Podhola, která v roce 2009 za 6,4 milionu korun komunikaci stavěla.

Podbořany s reklamacemi v minulosti chtěly bojovat i vylučováním firem, které nemají dořešené problémy s městem, z výběrových řízení. Zdůvodňovaly to tím, že domů si také nepozvete podruhé opraváře, s jehož prací nejste spokojeni. Nadřízené kontrolní orgány ale s tímto postupem nesouhlasily; podle zákona není možné takto nikoho ze soutěže vyloučit. V Podbořanech při výběrech rozhoduje jen cena, nejlevnější návrh vyhrává.