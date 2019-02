Stát zvažuje, jak bude pokračovat výstavba nedokončených úseků rychlostní silnice R6 Praha - Cheb mezi Novým Strašecím a Karlovými Vary. Ve hře je několik variant, napovědět má nová technická studie. Bude stát přes dva miliony korun a hotová má být do konce května letošního roku.

Aktuálně je čtyřproudová silnice R6 mezi Prahou a Chebem dostavěna ve dvou celistvých úsecích od Prahy až k Novému Strašecí a mezi Chebem a Karlovými Vary. Ale mezi těmito úseky zeje „díra" v délce 82 kilometrů. Výstavba silnice R6 mezi Novým Strašecím a Karlovými Vary je rozdělena do 12 úseků, dohromady by měly stát zhruba třicet miliard korun. A ty stát nemá.

Studie napoví, jak ušetřit

Proto se řeší, jak při dostavbě R6 ušetřit. Napovědět má právě zmíněná studie, která řeší osm úseků mezi Novým Strašecím a Bošovem na hranici Ústeckého a Karlovarského kraje v celkové délce 52 kilometru. Tedy i tři úseky na Podbořansku včetně obchvatu Lubence nebo navazujícího úseku do Bošova, jehož už započatá stavba byla v roce 2010 přerušena.

Na všech osm úseků je vydáno územní rozhodnutí, čímž je koridor rychlostní silnice R6 určen. S trasou se tedy hýbat nebude. Studie má ale řešit podobu a zvláště pak šířku nové silnice. „Studie bude řešit zejména stanovení a posouzení alternativního technického řešení, zejména šířkového uspořádání komunikace. Bude obsahovat dopravní model a dopravní prognózu, čili dopravní zatížení jednotlivých úseků do budoucna a také zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti staveb. Na základě toho bude vypracováno zhodnocení variant s doporučením nejvhodnější z nich," sdělila Nina Ledvinová, tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Varianta, že by se dostavěly nejprve dva pruhy a poté v budoucnu další dva, tak jak tomu je v některých úsecích silnice R7 Praha - Chomutov, se ale podle ní nepřipravuje.

Zvažuje se několik variant

„Zvažovat se bude například varianta třípruh. Tedy, že by se v trase návrhu silnice R6 postavily tři pruhy v každém směru jeden a jeden další, které by se v obou směrech střídal. Do budoucna by to neznemožnilo dostavbu na plnohodnotný čtyřpruh," vyplynulo z jejího sdělení.

Další posuzovanou variantou bude, že by se R6 stavěla ve čtyřech pruzích, ale užší. Úsporný čtyřpruh by byl široký 21,5 metru. Dosud se trasa připravovala pro standardní šířku rychlostní silnice 25,5 metru.

Studie bude řešit úseky mezi N. Strašecím a Bošovem, které mají dle požadavků Ministerstva dopravy prioritu před úseky od Bošova do Karlových Varů. Na rozdíl od úseků v Karlovarském kraji totiž procházejí několika obcemi Řevničovem, Krušovicemi, Krupou, Hořesedly, Hořovičkami i Lubencem. Právě stavby obchvatů jsou prioritní. Oproti tomu úseky mezi Bošovem a Karlovými Vary vedou volnou krajinou, jsou rovné a méně problémové.