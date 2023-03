„Loni v závodě začaly končit některé projekty, jde to do útlumu. Centrála do Loun nové zakázky neposílá, odváží se stroje. Před rokem tam pracovala stovka lidí, teď jich je tak třicet,“ řekl jeden z bývalých zaměstnanců.

Firma podle něj zaměstnance postupně propouští, odcházejí s odstupným.

Praga Louny zahájila výrobu v roce 1967, továrna vyrostla v prostorách bývalého cukrovaru. Pro legendární nákladní automobily Praga obráběla komponenty motorů a převodovek.

V roce 2007, kdy si připomněla 40. výročí svého založení, firma zaměstnávala tři sta lidí. Od roku 2008 je součástí nadnárodní skupiny CIE Automotive se sídlem ve Španělsku. Ta působí v řadě zemí světa, v Česku má kromě Loun závody také ve Valašském Meziříčí nebo Ždánici u Hodonína v Jihomoravském kraj.