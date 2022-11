Příběh Maxíka vzbudil obrovskou solidaritu. Pomáhat se bude i na lounském Oblíku

Příběh čtyřletého Maxíka z Ostravy, který trpí spinální svalovou atrofií, vzbudil obrovskou solidaritu lidí v Česku. Jeho rodiče sháněli 50 milionů korun na nejdražší lék světa. A ten pomohl, Maxík už dokáže stát na nohou, a dokonce začal chodit do školky. Terapii nakonec uhradila pojišťovna, on i jiné podobně zdravotně postižené děti ovšem potřebují další pomoc. Komunita sportovců z Chožova u Loun se rozhodla do ní zapojit, příští víkend připravuje výšlap na nedaleký Oblík. Na významný vrch v Českém středohoří vyrazí podle nynějších odhadů pořadatelů stovka lidí, na akci se bude vybírat dobrovolný příspěvek.

Cvičení v Chožově. | Video: Deník/Petr Kinšt