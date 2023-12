Dvě stovky lidí podpořily internetovou petici, která žádá zachování finanční podpory lounského Kina Svět. Nelíbí se jim plánované snížení peněz pro kino v příštím roce ze strany města. Autor petice varuje, že by to mohlo znamenat jeho konec.

Vedení Loun situaci uklidňuje, tvrdí, že příspěvek je sice nižší, ale týká se jen prvního pololetí. Podle majitele kina je finanční podpora ze strany města naprosto klíčová, bez ní nelze jeho provoz udržet.

„Kino Svět Louny zajišťuje kulturní zázemí nejen občanům města, ale i návštěvníkům z různých koutů našeho kraje, a svým programem, včetně pravidelných filmů pro seniory a projekcí filmového klubu, převyšuje kvality kin v okolních městech, jejichž provoz je mnohdy dotován násobně vyšší částkou. Pokud nechceme, aby kultura v Lounech směřovala k řízenému úpadku, není možné k jejímu financování přistupovat tímto způsobem,“ stojí v petici, za jejímž vznikem stojí Petr Felix Šťastný.

Podporu kina projednají na svém pondělním jednání lounští zastupitelé, na programu poslední letošní schůze mají schválení rozpočtu města na rok 2024. Ten s podporou kina v příštím roce nepočítá, v kolonce „individuální dotace na provoz Kina Svět“ je nula. V posledních letech město podporovalo toto kulturní zařízení ve svém rozpočtu částkou 1,2 milionu korun. Na stole je návrh radních, aby zastupitelé schválili poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro kino ve výši 600 tisíc korun. „S podmínkou, že dotace bude použita výhradně na úhradu půjčovného za filmy v roce 2024,“ stojí v příslušném usnesení radních.

Podepsaní pod peticí žádají, aby vedení Loun přehodnotilo svůj návrh a podpořilo Kino Svět v původní výši a formě, tedy částkou 1,2 milionu korun.

Místostarosta Loun Pavel Csonka tvrdí, že za uvedeným krokem je snaha nalézt úspory v městském rozpočtu. „Lounské kino je kvalitní, nikdo si nepřeje, aby se neprovozovalo. Dotace ale nemůže sloužit za účelem zisku obchodní společnosti, ale naopak jako jakási vyrovnávací platba,“ vysvětlil. Podle něj vedení města vyvolalo jednání s majitelem kina, aby sám předložil úsporná opatření. „V jednáních budeme dále pokračovat. V tuto chvíli je s majitelem domluva na 600 tisíc do června 2024. Mezi tím se budou hledat cesty, jak snížit náklady na provoz, třeba i cestou menšího počtu představení a podobně,“ sdělil.

Kino Svět Louny provozuje společnost Servis HAMAS s.r.o., jejímž jednatelem je Luboš Maršál. „Město Louny nás finančně podporuje 25 let, bez toho by kino provozovat nešlo. Podpora ze strany města je zásadní,“ sdělil Deníku. Podle něj je zmíněných 1,2 milionu korun hraniční částka, zisk, který kino generuje, jde na obnovu a údržbu zařízení a údržbu nemovitosti. „Díky modernímu vybavení patříme mezi kina, která uvádějí filmy hned při jejich premiérách. Technologie ale něco stojí,“ řekl Luboš Maršál.

Co se týká budovy, další možnosti snížení nákladů nevidí. Kde šlo uspořit, k tomu prý přistoupili. „Pokud bychom měli přistoupit k úsporám, bylo by to v počtu promítání filmů. Zřejmě u těch představení, u kterých poskytujeme slevu na vstupném. Jedná se například o projekce pro seniory nebo školy,“ vyplynulo z jeho vyjádření.

Kino Svět má dlouholetou tradici. Po roce 1989 bylo postupně rekonstruováno a nyní je jedním z nejmodernějších v ČR, vybavené špičkovou technologií s projekcemi ve 3D, v nejvyšším rozlišením obrazu 4K a s kvalitním prostorovým ozvučením. Kino promítá několikrát denně každý den v týdnu. Pro náročnější diváky uvádí představení v rámci filmového klubu, nechybějí ani pravidelné dokumenty. Kino je součástí komplexu Černý kůň, kde je kavárna, restaurace a hotel.

