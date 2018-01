Zítra budou lidé znovu volit svého prezidenta. Podruhé přímo

Okres Louny, ČR /ANKETA/ - V okrese Louny před pěti lety k tomuto historicky prvnímu hlasování přišla jen o něco víc než polovina registrovaných voličů.

Devět kandidátů se ucházelo o možnost vykonávat funkci prezidenta České republiky v roce 2013, při historicky první přímé volbě, kdy hlavu státu určovali přímo sami občané, a úplně stejný počet kandidátů si troufá zkusit své štěstí a schopnosti v nadcházející volební bitvě i letos, kdy bude „lid“ volit svého prezidenta podruhé. Tím však veškerá podobnost víceméně končí: kandidáti se až na jednu výjimku změnili, minule figurovaly ve volbě tři ženy, zatímco letos půjde výlučně o pánskou záležitost, takže už nyní je jasné to, že příštím prezidentem bude zcela jistě muž.

Přímá volba tehdy měla svá specifika a také neobvyklou společenskou atmosféru. Lidé na ni ještě nebyli zvyklí, mnozí ji brali trochu jako hlasování o popularitě typu „zlatý slavík“, ale díky tomu, že poprvé v životě mohli sami rozhodovat o osobě budoucího prezidenta, nejvyššího představitele země, tak také velmi emotivně a prestižně.

„Zvláště ve druhém kole, kdy proti sobě stáli už jen Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg, se národ rozdělil na dvě vyrovnané a téměř nesmiřitelné poloviny. Nebylo výjimkou, že lidé se kvůli odlišným názorům na volbu hádali v práci, různě po internetu, i třeba v rodinách,“ vzpomíná Bohumil Řeřicha z Podbořan. „Sám jsem tehdy volil Karla Schwarzenberga a vzpomínám si, jak jeho příznivci včetně mě ještě řadu dní po volbách těžce nesli těsnou porážku,“ dodal.

Jak se vlastně hlasovalo v okrese Louny v této první historické volbě? Volilo se v lednu 2013. K volbám bylo v našem okrese tehdy zaregistrováno 70 200 lidí s volebním právem. Hlasovat jich přišlo v prvním kole 40 100 a ve druhém kole 37 900, což činí volební účast 57% a 54%. V celé ČR byl zájem o volby vyšší; hlasovat mohlo 8,43 milionu lidí s volebním právem a z toho jich k urnám skutečně přišlo v 1. kole 5,17 milionu a ve druhém kole 4,98 milionu, což je 61 % a 59 %.

Před pěti lety…

Vítězem se tehdy stal současný prezident Miloš Zeman, který v okrese Louny v prvním kole dostal 26 % hlasů a ve druhém už 65%. Karel Schwarzenberg měl v prvním kole 15 % hlasů a ve druhém 35%. Na celostátní úrovni byl rozdíl mezi oběma kandidáty ve druhém kole těsnější – Zeman dostal 55 % hlasů a Schwarzenberg 45 %.

Kuriozitou pro zpestření na závěr může být, že před pěti lety dva z kandidátů měli příjmení Fischer a v nynější volbě je mezi uchazeči rovněž jeden Fischer. Z osmnácti kandidátů během pěti let (což je ve skutečnosti jen sedmnáct osob - jeden kandiduje podruhé) byli tedy hned tři Fischerové, a kdybychom věc brali jen čistě matematicky, existovala by slušná pravděpodobnost, že budoucí prezident by mohl mít právě toto příjmení.

První kolo voleb začíná v pátek 12. ledna ve 14 hodin. Přijďte si vybrat svého prezidenta! Přejeme šťastnou ruku!