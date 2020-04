"Pachatel měl poškozenou kontaktovat již v únoru tohoto roku přes sociální síť, kde se vydával za amerického vojáka. Kromě sociální sítě s ní začal denně komunikovat i přes mobilní aplikaci a postupně si měl získat její důvěru a přesvědčit jí o tom, že jí poslal zlato a vojenské dokumenty. Poté byla poškozená opakovaně vyzvána údajnou doručovací společností k zaplacení různých částek, aby mohla být avizovaná zásilka doručena," sdělila policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Postupně tak měla důvěřivá žena převést na bankovní účet v zahraničí částku přesahující 200 tisíc korun. Dalších více než 350 tisíc korun pak měla do zahraničí poslat její 24letá dcera, kterou o to matka požádala z obavy před určitými problémy. Ty by jí dle sdělení údajné doručovací společnosti mohly v případě neuhrazení částky vzniknout.

"K doručení žádné zásilky nedošlo a žena tak podala trestní oznámení. Policisté věc šetří pro podezření z trestného činu podvodu. V případě dopadení hrozí pachateli za popsané jednání s ohledem na výši škody a spáchání skutku v době vyhlášeného nouzového stavu až osmiletý trest odnětí svobody," dodala mluvčí.