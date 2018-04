Pojďte do uniformy. Za sto tisíc, lákají strážníci na náborový příspěvek

Lounsko, Chomutovsko, Mostecko – Louny nabízejí novým strážcům zákona 100 tisíc, Most 20 tisíc, Kadaň 60 tisíc korun. Další města cestou náborových příspěvků zatím jít nechtějí.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Jan Vraný

Osm strážníků chybí v Mostě, šest v Chomutově, tři v Lounech nebo v Žatci. Nízké platy, nezvládnuté testy, nepopulární a náročné zaměstnání. Tyto důvody jsou podle odborníků za dlouhodobým nedostatkem zájemců o práci u městské policie. Získávat nové adepty se daří jen velmi těžce, některé radnice se rozhodly nabídnout štědrý náborový příspěvek.

„Najít nového strážníka je skutečně problém. O tuto práci není mezi lidmi velký zájem,“ přiznal Radek Baláš, ředitel lounské městské policie. V Lounech bylo dříve strážníků v terénu 28. Nedávno ale vedení města administrativně, i kvůli tomu, že se stav nedařilo naplnit, snížilo počet městských policistů na 24. Ani tento počet se ale nedaří zaplnit, aktuálně chybí tři strážci pořádku. Pomoci má nový náborový příspěvek ve výši 100 tisíc korun.

„Dlouhodobě se nám nedaří nabírat, proto jsme se rozhodli nabídnout lákavý příspěvek. Věříme, že to pomůže,“ řekl Baláš.

Peníze, podobně jako v jiných městech, nedostanou zájemci najednou. Polovinu získají po složení zkoušek a ukončení zkušební doby, čtvrtinu po dvou letech, zbytek pak po pěti odsloužených letech.

Také v Kadani řeší nedostatek zájemců o práci v uniformě náborovým příspěvkem, nabízí 60 tisíc. Už nějakou dobu a pochvalují si, že funguje. „Nedávno se nám přihlásilo pět lidí, vybrali jsme dva. Další výběrové řízení připravujeme. Náborový příspěvek určitě pomáhá,“ popsal Jindřich Drozd, šéf Městské policie Kadaň. Nyní tam chybí dva lidé z třiceti.

Osm městských policistů schází v Mostě. „Sbor máme stabilizovaný. Potíže s nábory ale máme, jako všude. Výběrová řízení probíhají pořád,“ uvádí mluvčí MP Most Vlastimil Litto. I v Mostě mají náborový příspěvek – 20 tisíc korun.

Prakticky všude nabízejí příspěvky na pojištění, stravenky a další benefity. Další vedení radnic a strážníků v regionu ale zatím cestou štědrých náborových příspěvků jít nechtějí. Věří, že se podaří získat zájemce i bez toho. Podle některých by to bylo nespravedlivé například k už sloužím lidem.

„Prozatím jsme náborové příspěvky neřešili,“ říká Miroslav Solar, šéf MP Žatec. I tam mají výběrová řízení takřka neustále. V Žatci má v ulicích hlídat 25 strážníků. Chybí tři. „Lidé se nám moc nehlásí. Hledáme nové strážníky dlouho, ale příliš se to nedaří,“ uvedl Solar.

Méně lidí znamená méně hlídek. Šéfové strážníků říkají, že situace se zatím dá zvládnout, pokud je ale více práce nebo dovolené, nezastaví se. „Každý člověk navíc nám pomůže, každá uniforma je znát, můžeme pak nasazovat více hlídek do ulic,“ pokračoval ředitel žatecké městské policie.

O penězích na nábory prozatím nepřemýšlí ani v Chomutově. Tam aktuálně chybí šest strážců zákona ze 40 v terénu. V Litvínově schází jeden. Uniformy chybí také v Jirkově. Ani v těchto městech náborový příspěvek není.

Láká státní policie, armáda i Praha

Jedním z důvodů, proč je strážníků málo, jsou jejich odchody za lepšími podmínkami. Odcházejí zkušení. Například k Policii ČR, kde jsou lepší platové podmínky a také jí chybí velká spousta lidí, do armády, vězeňské služby nebo k Městské policii Praha. Ta předkládá ještě štědřejší nabídky.

Lidé by rádi viděli v ulicích více strážníků. Ale proč se nové nedaří hledat? Často pohoří na testech, i když například ty fyzické jsou o něco lehčí než dříve. „Bohužel, kvalitních uchazečů není tolik, kolik bychom si přáli. Řada lidí nesplní testy, vyhoří na psychotestech nebo fyzických testech,“ uvedl Solar.

Strážci zákona také často dělají věci, které jsou vidět, ale zároveň nejsou populární. Pracuje se také o svátky a v noci.

Hlavním důvodem jsou ale finance. Platy strážníků nováčků nelákají. Nejsou vysoké, stoupají až později. Například předloni se podle neoficiálních informací Deníku nástupní základní plat strážníka v okrese Louny pohyboval kolem 15 tisíc korun hrubého. Od té doby se zvýšil, přidávalo se, ale ne o tolik, kolik by si vedení policií a uchazeči přáli. „Zvýšit platy by určitě pomohlo. Ty současné zájemce moc neoslovují. Ale to by musela vláda, my musíme dodržovat tabulkové mzdy, které schvalují. Se současnými nízkými platy nemůžeme konkurovat,“ dodal Solar.