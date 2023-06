„Obžalovaný je vinen, že s úmyslem uspokojit svůj pohlavní pud silně uchopil poškozenou za levou paži, přičemž z jejího vzhledu bylo zřejmé, že jde o dívku školního věku, a za užití fyzické převahy ji za stálého držení odvlekl a se slovy 'neboj se, já ti za to zaplatím, zůstane to mezi námi' požadoval po poškozené, aby ho sexuálně uspokojila, konkrétně masturbovala jeho penis,“ stojí v rozsudku soudu, který vynesl předseda senátu Martin Majchrák.

Dívka v dané situaci dovozovala, že je po ní vyžadován orální sex. Když si útočník začal rozepínat kalhoty, aby se obnažil, poškozená toho využila, vyprostila se z jeho sevření a z místa utekla.

„Obžalovaný se dopustil jednání, které bezprostředně směřovalo k tomu, aby jiného násilím donutil k pohlavnímu styku, čímž spáchal pokus zvlášť závažného zločinu znásilnění,“ uvádí se v rozsudku.

Během líčení se u soudu přehrával záznam s výslechem dívky a četl se protokol o výslechu svědka a svědkyně, z nichž vyplynulo, že poškozená byla bezprostředně po skutku v šoku a hodně brečela. Zazněl též posudek znalkyně z oboru psychologie Zuzany Bouškové. „Jednání obžalovaného má negativní vliv na socializaci poškozené, projevuje zvýšený strach a obavu z lidí,“ stojí ve znaleckém posudku.

Soud také řešil, kolik peněz by měl útočník dívce mladší 15 let zaplatit. Ta požadovala náhradu nemajetkové újmy ve výši 70 tisíc korun, soud jí přiznal ale jen 20 tisíc. „Trestným činem obžalovaný zasáhl do práva poškozené svobodně rozhodovat o svém pohlavním životě a způsobil jí duševní útrapy. Došlo tedy k zásahu do jejích práv na důstojnost, čest a soukromí. Poškozená má tedy nárok na náhradu nemajetkové újmy. V důsledku jednání obžalovaného byla viktimizována jak primárně, tedy vlastním jednáním obžalovaného, tak sekundárně, neboť se následně musela podrobit výslechům a dalším úkonům před policejním orgánem,“ uznal soud nárok na náhradu nemajetkové újmy.

Na druhé straně zohlednil skutečnost, že obžalovaný prohlásil svou vinu a opakovaně se v průběhu hlavního líčení, kterého se ale nezletilá poškozená neúčastnila, omluvil. „Významnou morální satisfakcí pro poškozenou je nepochybně i skutečnost, že obžalovanému byl soudem uložen nepodmíněný trest odnětí svobody. Soud zohlednil rovněž dosavadní rozhodovací praxi, když nemajetková újma v částkách 50 tisíc korun a výše se poskytuje poškozeným, u nichž došlo k dokonání jednání pachatele, často poměrně invazivním způsobem - zasouvání různých, poměrně objemných předmětů do pochvy a análního otvoru, anální sex,“ uvedl v rozsudku předseda senátu Martin Majchrák.

Verdikt krajského soudu odkazuje se zbytkem nároku na náhradu nemajetkové újmy na řízení ve věcech občanskoprávních, tedy k „civilnímu“ soudu.