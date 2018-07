Policie hledá svědky nehody, při které auto srazilo chodkyni

Montážní dělníci výrobků z kombinovaných materiálů montážní dělníci výrobků z ostatních materiálů, operátor výroby. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 29. Poznámka: místo výkonu práce: Koito Czech s.r.o., Na Astře 3001 Žatec, náplň práce: montáž komponentů pro automobilový průmysl, požadujeme manuální zručnost, spolehlivost, samostatnost a ochotu pracovat v třísměnném a nepřetržitém provozu, schopnost následovat a dodržovat pracovní návodky, kontakt: strojpexcz@gmail.com, tel.č.608394777, osobně na adrese Kruhové náměstí 3233 Žatec vždy ve středu od 9,00 do 10,00 hod.. Pracoviště: Strojpex personal s.r.o., pracoviště koito czech žatec, Na Astře, č.p. 3001, 438 01 Žatec 1. Informace: Samuel Štiavnický, +420 608 394 777.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Vedoucí skladu 15 000 Kč

Úředníci ve skladech prodejce, skladník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Blatno u Podbořan, Pro naši maloobchodní prodejnu a velkoobchodní sklad RÁJ DŘEVA aktuálně hledáme posily na pozici PRODEJCE/SKLADNÍK., Výhody:, - Práce v rostoucím a stabilním kolektivu, - Různorodá práce s možností kariérního růstu, - Žádný stereotyp a pevně dané směny, - Zázemí silné rodinné firmy s působností na trhu od roku 1991, Náplň práce:, - Zodpovědnost za sklad, - Komunikace se zákazníkem a obchodními zástupci, - Prodej skladového materiálu, - Rozvoz materiálu dodávkou do 3,5t, - Obsluha VZV, - Zodpovědnost za rozvoj prodejny, - Obsluha informačního systému, Požadujeme:, - Minimálně výuční list, ideálně středoškolské vzdělání, - ŘP sk. B se zkušenostmi, - Příjemné vystupování a prodejní dovednosti, - Zkušenost s obsluhou VZV vítána, - Zkušenost z obchodu vítána, - Zkušenost se stavebními dřevomateriály vítána, Co nabízíme:, - Přátelské prostředí a stabilní tým, - Možnost rozvoje vlastních projektů a nápadů, - Nadprůměrná mzda v okolí Blatna, - Možnost dalšího výdělku prostřednictvím další práce, - Nástup možný ihned - nejpozději 1. 8. 2018, kontakt emailem: jakub.emingr@jacer.cz. Pracoviště: Jacer - cz, a.s., provozovna blatno, 439 84 Blatno u Podbořan. Informace: Jakub Emingr, +420 734 257 705.