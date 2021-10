Osádka pomáhala na místě nehody zraněnému chodci a z místa pak odjela ještě před příjezdem policie. Tito svědci, jejichž svědectví by bylo přínosem pro upřesnění průběhu dopravní nehody, tedy nebyli policií ztotožněni.

Policisté šetří dopravní nehodu, která se stala v Žatci ve čtvrtek 9. září kolem 5:40 hodin. V ulici Plzeňská na silnici I/27 Most - Plzeň u čerpací stanice Benzina došlo ke střetu osobního vozidla značky Škoda Octavia jedoucího od kruhového objezdu směrem na Plzeň a chodce, který přecházel silnici směrem k čerpací stanici.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.