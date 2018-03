Policie pátrá po Sabině Dubinové z Chotěšova. Mohla by být v Lounech

Litoměřicko - Pohřešovaná byla naposledy spatřena 2. března v místě trvalého bydliště v Chotěšově.

Policie pátrá po Sabině Dubinové.Foto: Policie ČR

"Podle našeho zjištění měla odcestovat do Loun popř. do Mostu za svou kamarádkou. Do současné doby se však domů nevrátila a nepodala o sobě žádnou zprávu," uvedla Pavla Kofrová, policejní mluvčí.

V době odchodu byla Sabina oblečena do zimní černé bundy typu parka zn. Cara, modrých džínových kalhot a na nohou měla šedé zimní boty nad kotníky. Při sobě měla lesklou tašku přes rameno stříbrnošedé barvy.

Pohřešovaná je vysoká 165cm, hubené postavy, zdánlivého stáří 16 let, má dlouhé rovné hnědočerné vlasy s pěšinkou uprostřed a vlasy často nosí stažené do culíku. Má šedozelené oči a měla by nosit dioptrické brýle, které v době odchodu neměla. Za pravým uchem má jizvu o délce cca 8 centimetrů.

"Jakékoliv informace k výskytu pohřešované sdělte na linku 158, popř. na nebližší policejní služebnu. Za pomoc předem děkujeme," dodala Kofrová.