Jedním z nich je 15letý Antonio Pio Turták vysoký přibližně 160 cm, štíhlé až hubené postavy. Má tmavě hnědé vlasy, kolem uší krátce střižené, nahoře delší. Oči má hnědé. Při odchodu měl na sobě světle modré úzké rifle, ohrnuté nad kotníky, světlé triko a tmavě šedou mikinu s kapucí. Obuté měl černé sportovní boty.

Druhou pohřešovanou je 13letá Ladislava Turtáková. Dívka je vysoká přibližně 160 cm, plnější postavy, má husté hnědé vlasy pod ramena. Při odchodu měla na sobě úzké světle modré rifle, triko bílé barvy a šedobílý svetr – kardigan.

Třetí z pohřešovaných je 12letá Aneta Biliová. Také je vysoká přibližně 160 cm, štíhlé postavy. Má husté, tmavě hnědé vlasy, délky do půli ramen a tmavě hnědé oči. Při odchodu měla na sobě černé rifle s vyšívanými květy a modrou riflovou bundu. „Vzhledem k okolnostem jejich odchodu není vyloučeno, že by se všichni tři pohřešovaní mohli pohybovat spolu. Podle informací vyplývajících z dosavadního šetření by mohli pobývat v Plzni,“ sdělila policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Informace k pohřešovaným přijme Policie ČR na lince 158, případně na kterékoli policejní služebně.