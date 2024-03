Policie vyhlásila pátrání po třech dětech, které jsou patrně na útěku z dětského domova v Žatci. Jde o dva chlapce a jednu dívku.

Policie pátrá po těchto mladých lidech, kteří se nevrátili do dětského domova v Žatci. | Foto: Policie ČR

Chlapci a dívka se nevrátili do žateckého dětského domova, pátrání probíhá od pondělí 4. března. „V současné době by se hledané a pohřešované osoby měly pohybovat na Žatecku,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Mareš a doplnil, že informace o současném výskytu dětí mohou lidé podávat na lince 158, případně na nejbližším oddělení Policie ČR.

Dívka je vysoká asi 160 centimetrů, zdánlivého stáří 15 až 16 let. Má hubenou postavu, hnědé oči a černé rovné vlasy. Mladší z chlapců vypadá na 11 až 13 let, měří zhruba 145 centimetrů. Má hubenou postavu, hnědé oči a černé vlasy. Třetí mladý v pátrání je zdánlivého stáří 14 let, vysoký asi 160 centimetrů. Má hubenou postavu, černé oči a černé vlnité vlasy.

