Od počátku tohoto týdne začali v průmyslové zóně Triangle u Žatce působit policisté. Mají tam služebnu dálničního oddělení, D7 z Prahy do Chomutova vede v sousedství zóny.

V zóně Triangle u Žatce začali sloužit policisté z dálničního oddělení. | Foto: Deník / Petr Kinšt

Do Triangle se služebna přestěhovala z budovy vlakového nádraží v Postoloprtech a ani zóna není zřejmě její definitivní působiště. Za pár let se má opět stěhovat, a to do Droužkovic u Chomutova. Kromě vlastní dálnice D7 budou policisté dohlížet na navazující, v minulých letech nově postavený úsek silnice I/7 z Chomutova kolem Křimova přes Krušné hory do Německa.