„V jejím průběhu telefonovali na linku tísňového volání 155 zdravotnické záchranné služby a upřesňovali stav muže. Než přijeli zdravotníci, snažili se policisté nepřímou srdeční masáží přivést muže k vědomí, přitom se pravidelně střídali. Po několika minutách se policistům nakonec povedlo obnovit základní životní funkce,“ popsal policejní mluvčí Kamil Marek případ z poloviny dubna. Po příjezdu sanitky zjistili zdravotníci srdeční aktivitu a následně muže převezli do nemocnice.

Hasiči v Lounech krotili požár bytu. Z domu evakuovali 13 lidí

Velké drama se odehrálo na začátku března v ulici U Stadionu v Lounech, kde v jednom z panelových domů hořelo. Požár vypukl v bytě v prvním patře domu. „Během chvíle byl hustý kouř v celém paneláku. Až v horních patrech,“ popisovala tehdy jedna z nájemnic. V době vypuknutí požáru projížděla nedaleko místa hlídka lounských policistů, kteří si všimli kouře valícího se z domu.

Okamžitě zamířili na místo, kam přijeli současně s hasiči. Ti začali požár hasit. Policisté si z druhé strany domu všimli, že v horních patrech jsou z oken vykloněni lidé volající o pomoc. „Upozornili na to zasahující hasiče a vyběhli chodbou domu do nejvyšších pater, kde byl všude hustý kouř. Hasiči i policisté se v situaci rychle zorientovali a několik lidí ze zakouřených horních pater domu společně vyvedli po schodišti ven. Přitom dolů snesli i psa jednoho z nájemníků,“ popsala tehdy mluvčí Miroslava Glogovská.

V průběhu zásahu vyšlo najevo, že v jednom z bytů se nachází mladík, který se vzhledem ke snížené pohyblivosti nemůže sám z hořícího domu dostat. Chlapce, jehož z bytu hasiči vynesli, pak policisté společně s nimi snášeli několik pater dolů po schodišti. Před domem si mladíka převzali do péče zdravotníci. Ti ho převezli na ošetření do nemocnice, stejně jako další tři obyvatele domu, kteří se nadýchali zplodin kouře. Těch se v menší míře nadýchali i zasahující policisté, kteří však ošetření nepotřebovali.

Abrhám, Vinklář, Hanuš se dívají z filmového nebe. V Žatci na ně nezapomenou

V Žatci zachránil život městský policista Ondřej Kouba. V ulici Karla IV. našel syn na zemi bezvládně ležícího otce, strážník tam rychle přijel autem. „V místnosti ležel na zemi u postele muž, vedle něj byl mobil, kde už syna naváděl operátor záchranky. Vystřídal jsem ho při masáži srdce,“ popsal tehdy žatecký strážník.

„Operátor mě naváděl, říkal ať nepřestávám, to mi hodně pomohlo. V masáži srdce jsem pak pokračoval až do příjezdu záchranky,“ vzpomínal Kouba. Když zabraly léky a infuze a muž byl stabilizovaný, odvezla ho sanitka do nemocnice. „Byla to obrovská úleva. Cítil jsem dobrý pocit, že se ho podařilo zachránit,“ svěřil se se se svými tehdejšími pocity.