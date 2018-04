Policisté budou ve středu měřit rychlost na šesti místech okresu

Okres Louny – Na šesti místech okresu Louny budou ve středu 18. dubna dopravní policisté měřit rychlost aut.

Konkrétně na silnicích Praha – Chomutov, Praha – Karlovy Vary, v Žatci, Dobroměřicích, Lenešicích a Černčicích. Zapojí se tak do celoevropské akce s názvem Speed marathon.

O tom, kde se bude měřit, mohla rozhodnout i veřejnost.

Kde se bude v regionu měřit:

Lounsko:

D7

Žatec

Dobroměřice

Lenešice

Černčice

silnice I/6

Mostecko:

Most, ul. U Stadionu

I/27, Záluží, zastávky BUS od Litvínova

I/27, Čepirohy

Most, ul. Slovenského národního povstání u 1. ZŠ

I/27, Havraň u BČS ONO

Most, ul. Žatecká x U Lesíka

Most, ul. Žatecká u Výšiny

I/27, ul. Pražská u Benediktu

Most, ul. Moskevská u knihovny

Most, ul. Budovatelů u Sportovní haly

Chomutovsko:

I/13 Klášterec nad Ohří, ul. Osvobozená

I/13 "Ušák"

I/13 Zelená

I/13 Chomutov

I/13 Jirkov

III/00732 Chomutov, ul. Mostecká

Chomutov, ul. Nádražní

Chomutov, ul.Spořická

Jirkov, ul.Žižkova

Jirkov - Březenec

Chomutov, ul. Kamenná - páteřní komunikace

Chomutov, ul. Písečná - páteřní komunikace

Chomutov, ul. Palackého

II/251 Otvice

III/25124 Údlice

Litoměřicko:

Roudnice nad Labem, ulice Kratochvílova

Račiněves, výjezd na Martiněves

Litoměřice, sil. I/15, odbočka Na Mýtě

Polepy, u základní školy

Polepy, příjezd od Nučnic, sil. II/261

Litoměřice, Pokratická u Desperáda

Lovosice, Terezínská, u Okimu

Čížkovice, sil. I/15

Litoměřice, Švermova

I/15, u odbočky na Sulejovice, v místě snížení rychlosti

Terezín, Pražská

Litoměřice, Na Valech

Polepy, příjezd od Vrutic

