Policisté obvinili kvůli finančním machinacím Žateckou teplárenskou a pět lidí

Žatec - Údajné provinění se má týkat nedávné rekonstrukce dvou uhelných kotlů v Perči za desítky milionů korun.

Výtopna Žatecké teplárenské v PerčiFoto: archiv Žatecké teplárenské

Kriminalisté obvinili kvůli údajným finančním machinacím při rekonstrukci kotlů Žateckou teplárenskou (ŽT). Jde o městskou firmu, která dodává do většiny města teplo a teplou vodu. Zároveň s tím policisté z ústecké hospodářské kriminálky zahájili trestní stíhání několika lidí.

„Kriminalisté v souvislosti s tímto případem obvinili jednu právnickou osobu a pět fyzických osob. A to z trestného činu poškození finančních zájmů Evropských společenství,“ sdělila policejní mluvčí Alena Bartošová.

Obvinění padla v souvislosti s nedávno dokončenou rekonstrukcí dvou uhelných kotlů ve výtopně v Perči za 83 milionů korun. ŽT na ně dostala od Státního fondu životního prostředí (SFŽP) dotaci 36 milionů. Součástí projektu byla výstavba zásobníků na lehký topný olej potřebný k zapalování kotlů. Došlo ale ke změně, zásobníky jsou mobilní.

„Stavba zásobníků lehkého topného oleje byla od začátku komplikovaná kvůli nejasnostem se stavebním povolením. Společnost kvůli tomu sama v roce 2016 požádala o vyjmutí této části projektu z uznatelných nákladů a část dotace ve výši 500 tisíc korun vrátila. Žatecká teplárenská se tímto krokem snažila splnit zároveň podmínky stavebního zákona a zároveň dotační podmínky,“ stojí v prohlášení ŽT.

Policie v tom ale vidí trestný čin. Z jejího pohledu nebylo postaveno to, na co byla dotace určena, tedy pevné zásobníky na olej. To, že byla účetně věc dána do pořádku a peníze na zásobníky nebyly nakonec součástí dotace, je podle kriminalistů snahou společnosti se vyvinit. Podle policie vznikla škoda ve výši jeden a půl milionu korun.

Společnost věří ve zrušení stíhání

ŽT považuje trestní stíhání za nezákonné. „Proti zahájení trestního stíhání společnost podala stížnost, neboť jsme přesvědčeni, že usnesení je nezákonné. Věříme, že se v krátké době po osvětlení všech nepravdivých informací podaří prokázat nezákonnost tohoto stíhání a státní zástupce stíhání zruší,“ uvedlo vedení společnosti.

Podle serveru hlidacipes.org jsou obviněni předseda představenstva, právnička společnosti, zástupce technického dozoru a dva lidé ze společnosti Metrostav, která rekonstrukci kotlů prováděla. „Vzhledem k protistraně, našim partnerům a především k faktu, že se jedná o naše dva zaměstnance, se nemůžeme a nebudeme k věci vyjadřovat. Obecně naše společnost disponuje etickým kodexem a robustním systémem trestně-právní compliance, které vylučují jakékoli neetické chování a jednání našich zaměstnanců,“ sdělil mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha.

Vedení Žatce se bude nově vzniklou situací ve společnosti zabývat. Dění v ŽT se řeší na politické úrovni v Žatci dlouhodobě. Město si nechalo loni vypracovat forenzní audit, který řešil hospodaření v této společnosti v letech 2013 až 2016. Ten vyčíslil údajné škody na desítky milionů korun. Upozornil na ekonomicky nevýhodnou rekonstrukci dvou uhelných kotlů, zbytečné finanční ztráty při výrobě a prodeji elektřiny, nadhodnocení zásob dřevní štěpky nebo nedostatky v poptávkových řízeních k některým službám. Většina údajných chyb měla vzniknout za bývalého vedení společnosti. To současné na základě auditu podalo počátkem letošního roku trestní oznámení, policie zatím k žádným závěrům nedospěla. I bývalé vedení ŽT pochybení odmítá s tím, že vypovídací hodnota forenzního auditu je nulová.