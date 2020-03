Nejčastější příčinou dopravních karambolů byl nesprávný způsob jízdy.

Nehoda. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lenka Novotná

Dvacet sedm dopravních karambolů šetřili v týdnu od 2. do 8. března policisté na silnicích okresu Louny. V celém Ústeckém kraji došlo v tomto období ke 177 nehodám. Nikdo nebyl usmrcen, těžce zraněn byl jeden člověk, lehce 17. „Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy, a to v 63 případech,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Poláčková. Během víkendu, od pátku 6. do neděle 8. března se na silnicích Lounska odehrálo 7 nehod.