Policistů je málo, lanaří posily. Do uniformy často zájemce nepustí fyzička

Ústecký kraj - V ulicích severních Čech chybí na osmdesát policistů. Do uniforem má lidi nalákat i šťavnatá návnada 75 tisíc korun.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Matej Slávik

„To zní hodně dobře, byl bych ve vatě,“ vyslovil uznale Tomáš Lukavecký z Chomutova, když sjel očima náborový leták policie. Kromě řady nejrůznějších výhod totiž slibuje příspěvek 75 tisíc korun. Takové peníze dvacátník, který po maturitě zatím pracovně nezakotvil, ještě nikdy neviděl pohromadě. Díky náborovému příspěvku by policie mohla přilákat nové členy a zacelit mezery ve svých stavech.

Například na Chomutovsku by mělo podle plánů krajského policejního ředitelství pracovat 400 ochránců zákona. Realita? Jedenáct jich chybí. Horší je to na Lounsku, kde postrádají 14 policistů z 265, či na Teplicku, kde schází 26 policistů z 392. Celkem v kraji chybí 81 policistů.

Stavy se nedaří naplnit nejen kvůli konkurenci ze strany jiných zaměstnavatelů, na vině je i špatná fyzička zájemců. „Průměrný měsíční příjem nastupujícího policisty je 21 840 korun hrubého. Obtížně tak konkurujeme jiným bezpečnostním sborům, ale i městské policii,“ míní krajská policejní mluvčí Jana Slámová. „Značné části uchazečů se navíc nepodaří zdárně absolvovat přijímací řízení,“ dodává.

Díky novele služebního zákona má ale Policie ČR několik novinek, kterými si může účinněji přitáhnout ty zocelenější. „Je to například náborový příspěvek v rozmezí od 30 do 150 tisíc korun,“ říká vrchní komisařka policejního prezídia v Praze Ivana Nguyenová. Konkrétní suma se odvíjí od regionu, kde je největší podstav. Nejvyšší částku tak policisté získají především v Praze, Středočeském kraji a Karlovarském kraji,“ doplnila. Uchazeči ale musí splnit veškeré požadované podmínky přijetí. Podle Jany Slámové může policista nováček, příspěvek získat nejdříve po šesti měsících.

Cílí na maturanty

Policie rozjela náborovou kampaň ve spolupráci s městy a obcemi, které inzerát zveřejňují na svých webech, ale rozeslala ho také na střední školy. Právě středoškoláci, kteří mají čerstvě před maturitou, jsou její cílovou skupinou. „Nábory dělá policie průběžně, ale zájem bývá hlavně na konci školního roku, kdy maturují středoškoláci a mohou se k nám hned poté hlásit,“ potvrzuje chomutovská policejní mluvčí Marie Pivková.

Studentům přijde nabídka zajímavá, i když často díky vidině rychle získaných peněz. „Je to lukrativní. Plánuji jít na vysokou, ale kdybych byl v koncích, uvažoval bych o tom,“ zmiňuje Patrik Leci z Litvínova.

Trochu vážněji bere nabídku sportovně založený Rostislav Šebek z Chomutova. „Je to docela zajímavé. Jsem na vysoké v Ústí, ale asi to pro mě není to pravé. Pokukuju po nabídkách práce a tahle není špatná,“ pochvaluje si.